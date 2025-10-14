Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

मंच पर छलक उठे चंद्रशेखर आजाद के आंसू, रोहिणी बोलीं- अब रोने से कुछ नहीं होगा, दर्द बहुत गहरा है

Chandrashekhar Azad Emotional Response: सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में मंच पर भावुक हो गए और रोहिणी घावरी के आरोपों का जवाब दिया। इसी के उन्होंने दलित समाज पर बढ़ते अत्याचार पर चिंता जताई है।

2 min read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 14, 2025

Chandrashekhar azad emotional response rohini ghavri allegations

मंच पर छलक उठे चंद्रशेखर आजाद के आंसू | Image Source - 'X' @DrRohinighavari

Rohini Ghavri Allegations: नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज के कादिलपुर स्थित राजरानी गार्डन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में दलितों के मुद्दों पर बोलते-बोलते मंच पर ही भावुक हो गए। उन्होंने कहा, “मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्हें अपमानित किया जा रहा है।” इस दौरान उन्होंने अपना चश्मा उतारकर आंसू पोंछे और जनता के सामने अपनी पीड़ा साझा की।

पूर्व प्रेमिका के आरोपों पर चंद्रशेखर का जवाब

सांसद ने रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों का भी जवाब मंच पर दिया। उन्होंने कहा कि निजी विवादों के बावजूद उनका ध्यान दलितों और पिछड़े समाज के हक के लिए संघर्ष पर केंद्रित है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनकी जिम्मेदारी समाज के हर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच बनाने की है।

दलितों पर अत्याचार और संघर्ष की जरूरत

सांसद ने कहा, “दलित समाज दबने वाला नहीं है। पता नहीं कल कौन-सी लाठी या जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बड़े नेता कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए आज संघर्ष की जरूरत और बढ़ गई है।” उन्होंने CJI पर जूता फेंकने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे दलित और पिछड़े समाज के अपमान की पहचान है।

पूर्व प्रेमिका रोहिणी घावरी का दर्द

इसके बाद रोहिणी घावरी ने ट्विटर पर लिखा, “अब रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे भी बहुत ख़ून के आंसू रुलाए हैं। अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर मैंने अकेले यहाँ विदेश में सहा है। भूलूँगी नहीं वो दिन। आज भी रात में रो कर ही सोती हूँ। मुझे इतने बड़े विश्वासघात की तकलीफ़ है। पूरी ईमानदारी से साथ निभाने के बदले मुझे छल मिला बस।”

चंद्रशेखर आजाद के मंच पर भावुक होने और रोहिणी घावरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के बाद यह मामला मीडिया और जनता के बीच तेजी से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें सांसद की आंखों में आंसू और गंभीर भाव साफ नजर आ रहे हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना न केवल व्यक्तिगत विवादों को उजागर करती है, बल्कि दलित और पिछड़े समाज के मुद्दों पर राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता और संघर्ष को भी सामने लाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 12:00 pm

Published on:

14 Oct 2025 11:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / मंच पर छलक उठे चंद्रशेखर आजाद के आंसू, रोहिणी बोलीं- अब रोने से कुछ नहीं होगा, दर्द बहुत गहरा है

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्यों घूम रही हो हिंदू लड़के के साथ? मुस्लिम छात्रा से पूछताछ, बदसलूकी और दी धमकी; पुलिस ने तीनों बदमाशों को दबोचा

bijnor muslim girl harassed for talking with hindu boy three arrested
बिजनोर

तुम बीजेपी के एसेट हो, जेल नहीं जाओगे – रोहिणी का चंद्रशेखर पर तंज, गालियों भरा ऑडियो सामने आया

rohini ghavari chandrashekhar azad audio controversy bjp asset accusations
बिजनोर

भीम आर्मी चीफ पर रोहिणी का सनसनीखेज बयान! प्यार में मौत की कसमें खाई, शादी छुपाई, सांसद बनते ही बदला रवैया

bhim army chief chandrashekhar azad sexual harassment claims by dr rohini
बिजनोर

बिजनौर हाईवे पर खौफनाक वारदात! ढाबे पर खाना खाते युवक की पीट-पीटकर हत्या, फौजी भाई की हालत नाज़ुक

bijnor highway dhaba murder police presence fauji brother injured
बिजनोर

पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी: बिजनौर में गैस टैंकर के नदी में गिरने से चालक-परिचालक की मौत; मची अफरा-तफरी

bijnor liquid co2 tanker accident driver assistant death nachna river
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.