मंच पर छलक उठे चंद्रशेखर आजाद के आंसू, रोहिणी बोलीं- अब रोने से कुछ नहीं होगा, दर्द बहुत गहरा है

सांसद ने कहा, “दलित समाज दबने वाला नहीं है। पता नहीं कल कौन-सी लाठी या जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बड़े नेता कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए आज संघर्ष की जरूरत और बढ़ गई है।” उन्होंने CJI पर जूता फेंकने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे दलित और पिछड़े समाज के अपमान की पहचान है।