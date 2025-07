बड़ी खबर: धर्म परिवर्तन के बाद दुष्कर्म और किडनी बेचने की साजिश, बिजनौर में 5 आरोपी गिरफ्तार, मौलाना की तलाश जारी

Conspiracy to rape and sell kidney after conversion in bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। एक महिला के साथ न केवल धोखे से धर्म परिवर्तन कराया गया, बल्कि नशे की लत लगवाकर दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी किडनी बेचने की साजिश भी रची गई। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता मौलाना सहित अन्य की तलाश जारी है।