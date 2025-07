Bijnor: ईरानी नेता के पोस्टर को लेकर विवाद, शिया समुदाय और दूसरे पक्ष में झड़प, 350 अज्ञात पर केस दर्ज

Controversy over poster of Iranian leader in Bijnor: यूपी के बिजनौर में शनिवार देर रात ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के पोस्टर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह घटना विदुर कुटी रोड स्थित जानी चौराहे के पास की है, जहां शिया समुदाय के लोग रात करीब 11 बजे जुलूस से लौट रहे थे। इस दौरान उन्हें वहां एक फटा हुआ पोस्टर दिखाई दिया, जिसे देख कर माहौल तनावपूर्ण हो गया।