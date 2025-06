बिजनौर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब, मरीजों को भारी परेशानी, प्राचार्य ने दिए तत्काल मरम्मत के निर्देश

Bijnor District Hospital: बिजनौर जिला अस्पताल की एकमात्र सीटी स्कैन मशीन खराब हो जाने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल की प्राचार्या ने मशीन जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए, लेकिन कई घंटे बाद भी सेवा बहाल नहीं हो सकी।

बिजनोर•Jun 19, 2025 / 11:18 pm• Mohd Danish

बिजनौर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब | Image Source – Social Media

CT scan machine is out of order in Bijnor district hospital: बिजनौर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। यहां की एकमात्र सीटी स्कैन मशीन अचानक खराब हो जाने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीज घंटों तक अस्पताल परिसर में भटकते रहे, लेकिन जांच नहीं हो सकी।

प्राचार्य ने की मौके पर जांच, स्टाफ को लगाई फटकार मामले की सूचना मिलने पर अस्पताल की प्राचार्या उर्मिला कार्या मौके पर पहुंचीं। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए सीटी स्कैन स्टाफ को फटकार लगाई और मशीन को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए। बावजूद इसके, घंटों बीतने के बाद भी मशीन चालू नहीं हो सकी। डायलिसिस में लापरवाही से मरीज की मौत का मामला भी ताजा कुछ ही दिन पहले अस्पताल में डायलिसिस के दौरान एक मरीज की मौत हो चुकी है। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सीडीओ से जांच कराई, जिसमें कई खामियां उजागर हुईं। इसके बाद डायलिसिस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शासन को भेजी गई डॉक्टर और प्राचार्य के खिलाफ रिपोर्ट जांच के आधार पर अस्पताल के डॉक्टरों और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। अस्पताल में लगातार सामने आ रही लापरवाही की घटनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी पढ़ें अमरोहा में कार-बाइक की टक्कर के बाद तनाव, 19 लोगों पर केस दर्ज, 6 आरोपी गिरफ्तार, घर में की तोड़फोड़ मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ा सीटी स्कैन मशीन के बंद होने से दर्जनों मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। इससे गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा है। जिला अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सीटी स्कैन मशीन के बंद होने से दर्जनों मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। इससे गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा है। जिला अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।