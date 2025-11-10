Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

दिल्ली में धमाका: मेरठ-बिजनौर-शामली-सहारनपुर में हाईअलर्ट; बस-रेलवे स्टेशन से होटल तक अलर्ट मोड

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लालकिले के पास हुए धमाके के बाद वेस्ट यूपी के मेरठ, बिजनौर, शामली, सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है। बस-रेलवे स्टेशन, होटलों और बॉर्डर पॉइंट्स पर कड़ी चेकिंग की जा रही है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Nov 10, 2025

delhi red fort blast west up high alert meerut bijnor shamli security checking

दिल्ली में धमाका: मेरठ-बिजनौर-शामली-सहारनपुर में हाईअलर्ट | Image Source - 'X' @MEERUTPOLICE/BijnorPolice

West up high alert security checking: दिल्ली के लालकिले के पास एक कार में हुए जोरदार धमाके ने राजधानी को दहला दिया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास खड़ी अन्य कारों में भी आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आठ से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस, स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुट गई हैं। धमाके के कारणों को लेकर कई एंगलों से जांच की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को हाईअलर्ट पर रखा गया है।

वेस्ट यूपी अलर्ट: मेरठ, बिजनौर, शामली, सहारनपुर में सुरक्षा कड़ी

दिल्ली की इस बड़ी घटना के बाद वेस्ट यूपी के छह बड़े जिलों मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने बस-रेलवे स्टेशन, होटलों, सार्वजनिक स्थानों और बॉर्डर पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हर जिले में आने-जाने वाले वाहनों की कड़ी जांच हो रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।

मेरठ में सख्त चेकिंग, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान

मेरठ में एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के निर्देश पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग अभियान को और कड़ा किया गया। बेगमपुल, दिल्ली रोड और गढ़ रोड जैसे भीड़भाड़ और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस टीमों ने सघन चेकिंग की। हाईवे पर भी संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की गई। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख होटलों में भी तलाशी अभियान चलाया गया।

बिजनौर पुलिस ने रेलवे और बस स्टैंड पर बढ़ाई सघन तलाशी

बिजनौर में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क दिखीं। सीओ नितेश प्रताप सिंह और थाना प्रभारी राहुल सिंह ने पुलिस टीम के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की। यात्रियों के बैग, लगेज और वाहनों की तलाशी ली गई। परिवहन निगम के नजीबाबाद बस स्टैंड पर भी व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।

शामली में कैराना, कांधला, जलालाबाद सहित कई क्षेत्रों में विशेष अभियान

शामली में एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में शहर के साथ-साथ कैराना, कांधला और जलालाबाद क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों में कड़ी चेकिंग की गई। यात्रियों को तलाशी के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया गया। कैराना बॉर्डर और बिडौली में वाहनों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत दें।

बागपत और मुजफ्फरनगर में भी कड़ी सुरक्षा

बागपत और मुजफ्फरनगर में भी अलर्ट के बाद पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख होटलों में चेकिंग तेज कर दी। जिले में आने-जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कारों और अन्य वाहनों की तलाशी ली। यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 09:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / दिल्ली में धमाका: मेरठ-बिजनौर-शामली-सहारनपुर में हाईअलर्ट; बस-रेलवे स्टेशन से होटल तक अलर्ट मोड

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति के आत्महत्या का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी, पहले बेटे को खिलाया जहर फिर खुद खा कर दी जान

Bijnor-news
बिजनोर

‘तमीज से खाना सर्व करो’, पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!

crime news dispute over fried chicken led to fight between two groups in bijnor leaving 15 injured
बिजनोर

मार्निग वॉक पर निकली IIT पास छात्रा गंगा नदी में कूदी, UPSC की कर रही थी तैयारी

बिजनोर

इश्क का दर्दनाक अंतः प्रेमी पेड़ से झूलता मिला, प्रेमिका जमीन पर पड़ी थी- हाथ नहीं थे!

Bijnor-news
बिजनोर

रोहिणी ने MP चंद्रशेखर के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा! फिर भी केस नहीं हुआ दर्ज; सांसद को राहत

MP Chandrashekhar And Rohini Dispute Update
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.