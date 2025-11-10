दिल्ली में धमाका: मेरठ-बिजनौर-शामली-सहारनपुर में हाईअलर्ट; बस-रेलवे स्टेशन से होटल तक अलर्ट मोड

दिल्ली में धमाका: मेरठ-बिजनौर-शामली-सहारनपुर में हाईअलर्ट | Image Source - 'X' @MEERUTPOLICE/BijnorPolice
West up high alert security checking: दिल्ली के लालकिले के पास एक कार में हुए जोरदार धमाके ने राजधानी को दहला दिया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास खड़ी अन्य कारों में भी आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आठ से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस, स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुट गई हैं। धमाके के कारणों को लेकर कई एंगलों से जांच की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को हाईअलर्ट पर रखा गया है।
दिल्ली की इस बड़ी घटना के बाद वेस्ट यूपी के छह बड़े जिलों मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने बस-रेलवे स्टेशन, होटलों, सार्वजनिक स्थानों और बॉर्डर पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी है। हर जिले में आने-जाने वाले वाहनों की कड़ी जांच हो रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।
मेरठ में एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के निर्देश पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग अभियान को और कड़ा किया गया। बेगमपुल, दिल्ली रोड और गढ़ रोड जैसे भीड़भाड़ और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस टीमों ने सघन चेकिंग की। हाईवे पर भी संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की गई। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख होटलों में भी तलाशी अभियान चलाया गया।
बिजनौर में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क दिखीं। सीओ नितेश प्रताप सिंह और थाना प्रभारी राहुल सिंह ने पुलिस टीम के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की। यात्रियों के बैग, लगेज और वाहनों की तलाशी ली गई। परिवहन निगम के नजीबाबाद बस स्टैंड पर भी व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया।
शामली में एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में शहर के साथ-साथ कैराना, कांधला और जलालाबाद क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों में कड़ी चेकिंग की गई। यात्रियों को तलाशी के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया गया। कैराना बॉर्डर और बिडौली में वाहनों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत दें।
बागपत और मुजफ्फरनगर में भी अलर्ट के बाद पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख होटलों में चेकिंग तेज कर दी। जिले में आने-जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कारों और अन्य वाहनों की तलाशी ली। यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग