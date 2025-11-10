दिल्ली में धमाका: मेरठ-बिजनौर-शामली-सहारनपुर में हाईअलर्ट; बस-रेलवे स्टेशन से होटल तक अलर्ट मोड

West up high alert security checking: दिल्ली के लालकिले के पास एक कार में हुए जोरदार धमाके ने राजधानी को दहला दिया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास खड़ी अन्य कारों में भी आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आठ से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस, स्पेशल सेल और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुट गई हैं। धमाके के कारणों को लेकर कई एंगलों से जांच की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को हाईअलर्ट पर रखा गया है।