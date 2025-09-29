Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में रिश्तों का कत्ल! बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर ली जान, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Bijnor Crime News: यूपी के बिजनौर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कंबल से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कंबल बरामद कर लिया है।

less than 1 minute read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

elder brother killed younger brother in bijnor

बिजनौर में रिश्तों का कत्ल! Image Source - Pinterest..

Elder brother killed younger brother in Bijnor: बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई का गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई और लोग स्तब्ध रह गए।

27 वर्षीय मोनू की हुई हत्या

मृतक की पहचान 27 वर्षीय मोनू कुमार सैनी पुत्र स्वर्गीय नरेश सैनी के रूप में हुई है। वह मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा का निवासी था और एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि मोनू एक पैर से पोलियो से ग्रसित था, जिससे उसकी चलने-फिरने की क्षमता सीमित थी।

मां ने दी पुलिस को सूचना

शनिवार सुबह करीब 10 बजे का समय था जब मोनू की मां ने अपने बेटे को कमरे में मृत अवस्था में पाया। यह दृश्य देखकर वह सन्न रह गईं और तुरंत पुलिस को सूचना दी। परिवार और पड़ोसी इस घटना से स्तब्ध हो उठे।

पुलिस जांच में बड़े भाई पर गया शक

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मोनू के बड़े भाई रवि पर शक गहराया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रवि ने बताया कि उसने गुस्से में आकर कंबल से गला दबाकर अपने भाई की हत्या की थी। मोनू के चाचा छोटे लाल की तहरीर पर थाना धामपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

पुलिस ने आरोपी रवि को मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा, मनिहारी सराय, धामपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान घटना में प्रयुक्त कंबल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 10:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में रिश्तों का कत्ल! बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर ली जान, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, अब मारकर मरूंगी’ रोहिणी ने कहा, चंद्रशेखर पर भरोसा कर के अपने चरित्र पर दाग लगा लिया

Bijnor-news
बिजनोर

Bijnor: बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, कई किलोमीटर तक गई धमाके की आवाज, गांव में डरावना माहौल

bijnor sikribhogpur fireworks factory blast
बिजनोर

बिजनौर एसपी ने ताबड़तोड़ किए 6 थानाध्यक्षों के तबादले, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, ये है वजह

bijnor police transfer six station officers after mandawar robberies
बिजनोर

चंद्रशेखर-रोहिणी विवाद! गर्लफ्रेंड बोलीं- मर्दों वाली लड़ाई लड़, कायर मत बन, गृहमंत्री के पीछे मत छिप

chandrashekhar azad rohini ghavari sexual harassment case controversy
बिजनोर

मेरी बुलेट से आगे कैसे निकला तू…इगो में शख्स ने गाड़ी रोकी और ठांय-ठांय

bijnor bullet shootout petrol pump manager shot police arrest 2
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.