बिजनौर में रिश्तों का कत्ल! बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर ली जान, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

बिजनौर में रिश्तों का कत्ल! Image Source - Pinterest..
Elder brother killed younger brother in Bijnor: बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई का गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई और लोग स्तब्ध रह गए।
मृतक की पहचान 27 वर्षीय मोनू कुमार सैनी पुत्र स्वर्गीय नरेश सैनी के रूप में हुई है। वह मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा का निवासी था और एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि मोनू एक पैर से पोलियो से ग्रसित था, जिससे उसकी चलने-फिरने की क्षमता सीमित थी।
शनिवार सुबह करीब 10 बजे का समय था जब मोनू की मां ने अपने बेटे को कमरे में मृत अवस्था में पाया। यह दृश्य देखकर वह सन्न रह गईं और तुरंत पुलिस को सूचना दी। परिवार और पड़ोसी इस घटना से स्तब्ध हो उठे।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मोनू के बड़े भाई रवि पर शक गहराया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रवि ने बताया कि उसने गुस्से में आकर कंबल से गला दबाकर अपने भाई की हत्या की थी। मोनू के चाचा छोटे लाल की तहरीर पर थाना धामपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस ने आरोपी रवि को मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा, मनिहारी सराय, धामपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान घटना में प्रयुक्त कंबल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग