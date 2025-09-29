बिजनौर में रिश्तों का कत्ल! बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर ली जान, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मोनू के बड़े भाई रवि पर शक गहराया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रवि ने बताया कि उसने गुस्से में आकर कंबल से गला दबाकर अपने भाई की हत्या की थी। मोनू के चाचा छोटे लाल की तहरीर पर थाना धामपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया।