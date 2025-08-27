Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी की धूम! बाजार में गूंजे गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, 4 सितंबर को होगा विसर्जन

Ganesh Chaturthi Bijnor News: बिजनौर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के सराफा बाजार में स्वर्णकार संघ द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा कराई और भक्ति माहौल में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से मंगलकामनाएं मांगी।
सराफा बाजार में गणेश स्थापना की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस बार भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। महोत्सव 4 सितंबर तक चलेगा, जहां सुबह-शाम गणपति की पूजा-अर्चना होगी। यजमानों द्वारा विभिन्न प्रकार के भोग और प्रसाद अर्पित किए जाएंगे।
गणेश चतुर्थी महोत्सव के समापन पर 4 सितंबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद गणेश प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान हजारों भक्तों के शामिल होने की संभावना है।
स्थापना समारोह में सराफा बाजार कमेटी के प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। वैभव पाटिल, धनंजय पाटिल, विश्वास पाटिल, सूरज पाटिल और परमात्मा ज्वेलर्स के सुमित सिंगल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूजन में भाग लिया। वहीं अध्यक्ष विजय पाटिल, कोषाध्यक्ष दिलीप रस्तोगी और संरक्षक अखिल अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
नजीबाबाद के चौक बाजार में भी गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। यहां पंडितों ने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। इस अवसर पर नहटौर के भाजपा विधायक ओम कुमार विशेष रूप से शामिल हुए और श्रद्धालुओं के साथ भगवान गणेश की आराधना की।