Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी की धूम! बाजार में गूंजे गणपति बप्पा मोरया के जयकारे, 4 सितंबर को होगा विसर्जन

सराफा बाजार में गणेश स्थापना की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस बार भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। महोत्सव 4 सितंबर तक चलेगा, जहां सुबह-शाम गणपति की पूजा-अर्चना होगी। यजमानों द्वारा विभिन्न प्रकार के भोग और प्रसाद अर्पित किए जाएंगे।