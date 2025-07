UP News: 15 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे… महिला SDM रीतु रानी को धमकी, पुलिस अलर्ट मोड में

Give 15 lakhs we will kill you threat to female SDM Ritu Rani bijnor UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर तहसील की उपजिलाधिकारी (SDM) रीतु रानी को अज्ञात बदमाश ने जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, आरोपी ने उनसे 15 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी है। यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब रीतु रानी के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक संदिग्ध मैसेज आया। पहले तो आरोपी ने सामान्य बातचीत की, लेकिन अचानक लहजा बदलते हुए उसने ‘काम की बात’ कहकर रंगदारी की मांग शुरू कर दी।