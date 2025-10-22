बिजनौर में गोवर्धन पूजा की धूम! गोबर से बने पर्वत की पूजा, घर-घर सजा अन्नकूट और मंदिरों में भक्तों की भीड़

इस बार पंचांग के अनुसार कार्तिक प्रतिपदा तिथि में बदलाव के चलते बिजनौर में गोवर्धन पूजा बुधवार को आयोजित की गई। जिले के झाड़खंड महादेव मंदिर, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने अन्नकूट महोत्सव के रूप में गोवर्धन पर्व मनाया। भक्तों ने प्रसाद वितरण कर समाज में प्रेम और एकता का संदेश दिया। पूरे जिले में सुबह से शाम तक मंदिरों में पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का सिलसिला जारी रहा।