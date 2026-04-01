आई लव यू मॉम…मरने से पहले युवक ने मां के नाम छोड़ा आखिरी खत, कहा- किस्मत ने साथ नहीं दिया

नगीना के काला खेड़ी आईटीआई कॉलेज के सामने स्थित पानी की टंकी पर एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। करीब 50 फीट की ऊंचाई पर एक युवक रस्सी के फंदे से झूल रहा था। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों का मजमा लग गया। सूचना मिलते ही सीओ डॉ. अंजनी कुमार चतुर्वेदी और थानाध्यक्ष अवनीत मान मौके पर पहुंचे, लेकिन शव इतनी ऊंचाई पर था कि उसे उतारने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा। करीब एक घंटे की भारी मशक्कत के बाद नवेद के शव को नीचे लाया जा सका। उसकी पहचान मोहल्ला लाल सराय निवासी नवेद के रूप में हुई।