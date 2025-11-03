मार्निग वॉक पर निकली IIT पास छात्रा गंगा नदी में कूदी, UPSC की कर रही थी तैयारी

ललिता पुल पर वॉक कर रही थी। वह आराम से पड़ोस की किशोरी के साथ टहल रही थी। किसी को शक ही नहीं था कि ललिता ऐसा कदम उठा लेगी। इसी दौरान ललिता कुछ देर के लिए पुल पर रुकी और वह नीचे झांककर पानी को देखने लगी कि वह कितना गहरा है। इसके बाद फिर वह वॉक करने लगी फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वह एकाएक पुल की रेलिंग पर चढ़ गई और गंगा नदी में छलांग लगा दी। पड़ोस की किशोरी को ललिता को बचाने का मौका ही नहीं मिला।