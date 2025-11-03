मार्निग वॉक पर निकली IIT पास छात्रा गंगा नदी में कूदी, UPSC की कर रही थी तैयारी

बीटेक पास छात्रा ने किया सुसाइड, PC- Patrika
बिजनौर : बिजनौर में IIT कानपुर से बीटेक पास छात्रा ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। वह UPSC की तैयारी कर रही थी। छात्रा रोजाना का तरह अपने घर से मार्निंग वॉक के लिए निकली थी। उसके साथ एक पड़ोस की किशोरी भी थी। युवती को गंगा नदी में कूदते देख लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम छात्रा की तलाश में जुटी है।
बताया जा रहा है कि छात्रा IIT कानपुर से बीटेक करने के बाद UPSC की तैयारी कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक छात्रा ने UPSC में कई बार असफलता के चलते यह कदम उठाया। छात्रा खानपुर माजरा क्षेत्र की रहने वाली है।
खानपुर माजरा के रहने वाले वेदप्रकाश आदर्शनगर कॉलोनी में रहते हैं। वेदप्रकाश जिले में संग्रह अमीन के पद पर तैनात हैं। उनकी बेटी ललिता (27) है। ललिता IIT कानपुर से बीटेक करने के बाद UPSC की तैयारी कर रही थी। ललिता रोज की तरह सोमवार सुबह भी पड़ोस की एक किशोरी के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए गई थी।
ललिता पुल पर वॉक कर रही थी। वह आराम से पड़ोस की किशोरी के साथ टहल रही थी। किसी को शक ही नहीं था कि ललिता ऐसा कदम उठा लेगी। इसी दौरान ललिता कुछ देर के लिए पुल पर रुकी और वह नीचे झांककर पानी को देखने लगी कि वह कितना गहरा है। इसके बाद फिर वह वॉक करने लगी फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वह एकाएक पुल की रेलिंग पर चढ़ गई और गंगा नदी में छलांग लगा दी। पड़ोस की किशोरी को ललिता को बचाने का मौका ही नहीं मिला।
ललिता के गंगा नदी में कूदते ही किशोरी घबरा गई और उसने शोर मचा दिया। लोगों ने पुलिस और SDRF को सूचना दी। गोताखोर तुरंत उसे तलाशने आ गए लेकिन उसका पता नहीं चला, जहां ललिता कूदी है वहां पानी की गहराई 20 फीट से अधिक है। सिंचाई विभाग की टीम ने उस ओर से खुला बैराज का गेट बंद करा दिया। मीरापुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए।
