Bijnor: बिजनौर में मदरसे के लिए चंदा मांगने गए इमाम से मारपीट, तीन भाइयों ने की गाली-गलौज और हाथापाई, केस दर्ज

Bijnor Crime News: बिजनौर के मंडावर में मदरसे के लिए चंदा मांगने गए मस्जिद के इमाम मौलाना उवैस के साथ तीन भाइयों ने गाली-गलौज और मारपीट की। घटना के बाद इमाम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

बिजनोर•Jun 09, 2025 / 12:50 pm• Mohd Danish

Bijnor: बिजनौर में मदरसे के लिए चंदा मांगने गए इमाम से मारपीट..

Imam went to collect donations in Bijnor was beaten up: बिजनौर के मंडावर कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मस्जिद के इमाम के साथ चंदा मांगने के दौरान मारपीट की गई। इमाम मौलाना उवैस, जो मोहल्ला बाजार मंगल के निवासी हैं, शनिवार दोपहर मोहल्ला कस्सावान में मदरसे के लिए चंदा मांगने और रसीद काटने गए थे।