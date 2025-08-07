7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिजनोर

UP News: बेटे के लिए रिश्ता देखने गई चार बच्चों की मां को हो गया प्यार, लड़की के भाई को ही दे बैठी दिल, पति हैरान

UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के गांव में एक 41 वर्षीय चार बच्चों की मां बेटे के लिए रिश्ता देखने गई, लेकिन उसे लड़की के 19 वर्षीय भाई से प्यार हो गया। दोनों घर से भाग गए और लिव-इन में रहने का शपथ पत्र थाने में जमा कर दिया।

बिजनोर

Mohd Danish

Aug 07, 2025

mother falls in love with sons bride brother 19 year old live in bijnor UP
UP News: बेटे के लिए रिश्ता देखने गई चार बच्चों की मां को हो गया प्यार | Image Source - Social Media

Mother falls in love with sons bride brother 19 year old live in bijnor UP: उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला लेकिन इंसानी भावनाओं से भरा मामला सामने आया है। यहां एक 41 वर्षीय महिला, जो चार बच्चों की मां है, अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महिला को लड़की का 19 वर्षीय भाई इतना भा गया कि दोनों के बीच कुछ ही दिनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रिश्तों की मर्यादा, उम्र का अंतर और सामाजिक बदनामी को दरकिनार कर दोनों ने साथ जीने का फैसला कर लिया।

निकाह की बात करने गई, लेकिन खुद निकाह के ख्वाब बुन बैठी

यह मामला बिजनौर जिले के भटपुरा गांव का है। 14 दिन पहले, गांव की एक महिला अपने बेटे के निकाह के लिए पड़ोस के गांव सादकपुर में एक लड़की देखने गई थी। बातचीत के दौरान उसकी नजर लड़की के 19 वर्षीय भाई पर पड़ी। यह पहली ही मुलाकात दोनों के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी।

ये भी पढ़ें

हमारी सरकार में सिर्फ दंगाई असुरक्षित… बाकि सब सुरक्षित, संभल में गरजे योगी, 546 करोड़ की दी सौगात
सम्भल
image

महिला और युवक में धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और मोबाइल पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और मामला प्यार तक पहुंच गया। बेटे के रिश्ते की बात भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन मां ने खुद के लिए नया रिश्ता बना लिया।

घरवालों की परवाह किए बिना प्रेमी संग भाग गई महिला

24 जुलाई की सुबह महिला अपने नए प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। जब वह घर नहीं लौटी, तो पति ने अगले ही दिन 25 जुलाई को स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। कुछ दिनों बाद, महिला खुद अपने 19 वर्षीय प्रेमी के साथ थाने पहुंच गई और वहां रहकर लिव-इन में रहने की इच्छा जताई।

थाने में दी लिव-इन शपथ पत्र की प्रति

थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि महिला और युवक पहले से ही लिव-इन में रहने के लिए शपथ पत्र तैयार करके लाए थे। देर रात उन्होंने शपथ पत्र की प्रति थाने में जमा की और वहां से दोनों साथ चले गए।

थाना प्रभारी ने बताया कि युवक कर्नाटक में सैलून चलाता है, जबकि महिला का पति चंडीगढ़ में मजदूरी करता है। युवक की बहन का रिश्ता अब तक तय नहीं हुआ है।

परिजनों ने किया समझाने का प्रयास, लेकिन प्रेम के आगे हार गए सभी तर्क

जब यह खबर परिजनों को मिली तो दोनों पक्ष के घरवाले थाने पहुंच गए और महिला को समझाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन महिला और युवक अपनी बात पर अड़े रहे। वे किसी भी सामाजिक या पारिवारिक दबाव में आने को तैयार नहीं हुए।

अंततः परिजनों को मायूस होकर लौटना पड़ा और प्रेमी युगल अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए रवाना हो गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 08:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / UP News: बेटे के लिए रिश्ता देखने गई चार बच्चों की मां को हो गया प्यार, लड़की के भाई को ही दे बैठी दिल, पति हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.