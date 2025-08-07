UP News: बेटे के लिए रिश्ता देखने गई चार बच्चों की मां को हो गया प्यार, लड़की के भाई को ही दे बैठी दिल, पति हैरान

Mother falls in love with sons bride brother 19 year old live in bijnor UP: उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला लेकिन इंसानी भावनाओं से भरा मामला सामने आया है। यहां एक 41 वर्षीय महिला, जो चार बच्चों की मां है, अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महिला को लड़की का 19 वर्षीय भाई इतना भा गया कि दोनों के बीच कुछ ही दिनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रिश्तों की मर्यादा, उम्र का अंतर और सामाजिक बदनामी को दरकिनार कर दोनों ने साथ जीने का फैसला कर लिया।