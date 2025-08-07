UP News: बेटे के लिए रिश्ता देखने गई चार बच्चों की मां को हो गया प्यार, लड़की के भाई को ही दे बैठी दिल, पति हैरान

Mother falls in love with sons bride brother 19 year old live in bijnor UP: उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला लेकिन इंसानी भावनाओं से भरा मामला सामने आया है। यहां एक 41 वर्षीय महिला, जो चार बच्चों की मां है, अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महिला को लड़की का 19 वर्षीय भाई इतना भा गया कि दोनों के बीच कुछ ही दिनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रिश्तों की मर्यादा, उम्र का अंतर और सामाजिक बदनामी को दरकिनार कर दोनों ने साथ जीने का फैसला कर लिया।
यह मामला बिजनौर जिले के भटपुरा गांव का है। 14 दिन पहले, गांव की एक महिला अपने बेटे के निकाह के लिए पड़ोस के गांव सादकपुर में एक लड़की देखने गई थी। बातचीत के दौरान उसकी नजर लड़की के 19 वर्षीय भाई पर पड़ी। यह पहली ही मुलाकात दोनों के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी।
महिला और युवक में धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और मोबाइल पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और मामला प्यार तक पहुंच गया। बेटे के रिश्ते की बात भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन मां ने खुद के लिए नया रिश्ता बना लिया।
24 जुलाई की सुबह महिला अपने नए प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। जब वह घर नहीं लौटी, तो पति ने अगले ही दिन 25 जुलाई को स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। कुछ दिनों बाद, महिला खुद अपने 19 वर्षीय प्रेमी के साथ थाने पहुंच गई और वहां रहकर लिव-इन में रहने की इच्छा जताई।
थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि महिला और युवक पहले से ही लिव-इन में रहने के लिए शपथ पत्र तैयार करके लाए थे। देर रात उन्होंने शपथ पत्र की प्रति थाने में जमा की और वहां से दोनों साथ चले गए।
थाना प्रभारी ने बताया कि युवक कर्नाटक में सैलून चलाता है, जबकि महिला का पति चंडीगढ़ में मजदूरी करता है। युवक की बहन का रिश्ता अब तक तय नहीं हुआ है।
जब यह खबर परिजनों को मिली तो दोनों पक्ष के घरवाले थाने पहुंच गए और महिला को समझाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन महिला और युवक अपनी बात पर अड़े रहे। वे किसी भी सामाजिक या पारिवारिक दबाव में आने को तैयार नहीं हुए।
अंततः परिजनों को मायूस होकर लौटना पड़ा और प्रेमी युगल अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए रवाना हो गया।