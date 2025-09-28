‘मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, अब मारकर मरूंगी’ रोहिणी ने कहा, चंद्रशेखर पर भरोसा कर के अपने चरित्र पर दाग लगा लिया

पीएचडी स्कॉलर ने पोस्ट में लिखा कि जिस उम्र में उन्हें शादी करके परिवार बसाना चाहिए था, उस समय वे इंसाफ की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, “इस शख्स ने मेरी मासूमियत छीन ली। लोग अब मेरी छवि पर सवाल उठाते हैं। अब जिंदगीभर अकेले रहना पड़ेगा। मेरा भी सपना दुल्हन बनने का था। लेकिन अब सब खत्म हो गया।”