Bijnor: सरकारी अस्पताल में मरीज को फर्श पर लिटाकर किया एक्स-रे, डीएम ने दिए जांच के आदेश, मचा हड़कंप

Bijnor: सरकारी अस्पताल में मरीज को फर्श पर लिटाकर किया एक्स-रे, डीएम ने दिए जांच के आदेश, मचा हड़कंप

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में एक घायल सफाई कर्मचारी का फर्श पर लिटाकर एक्स-रे किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

बिजनोर•Jun 29, 2025 / 07:37 pm• Mohd Danish

Bijnor: सरकारी अस्पताल में मरीज को फर्श पर लिटाकर किया एक्स-रे | Image Source – Social Media

Patient was made to lie on floor for X-ray in Bijnor: बिजनौर जनपद के किरतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक घायल सफाई कर्मचारी का एक्स-रे अस्पताल के फर्श पर लिटाकर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सफाई कर्मचारी के साथियों ने लगाया लापरवाही का आरोप घटना रविवार की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका का एक सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने वाले रिक्शा के पलटने से घायल हो गया था। जब उसे उपचार के लिए किरतपुर सीएचसी लाया गया तो अस्पताल कर्मी पहले एक्स-रे करने को तैयार नहीं थे। साथियों के दबाव के बाद ही एक्स-रे किया गया, लेकिन मरीज को स्ट्रेचर की बजाय फर्श पर लिटा दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता यह मामला यह मामला न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही अब आम हो गई है। डीएम ने लिया संज्ञान, सीएमओ को दी जांच की जिम्मेदारी बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले टेक्नीशियन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिले के सभी मेडिकल स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों के साथ संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़ें 45 जिलों में बारिश और गरज-चमक का अलर्ट, जानें 29 जून से 4 जुलाई तक मौसम पूर्वानुमान यह घटना एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की स्थिति और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। सवाल यह है कि क्या केवल जांच और निर्देशों से सुधार आएगा या ज़मीनी हकीकत भी बदलेगी?