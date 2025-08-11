Bijnor News: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली, बिजनौर में तीन भाइयों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

रविवार सुबह करीब 11 बजे तीनों भाई गांव के पास स्थित ट्यूबवेल पर नहाने पहुंचे। यह कुआं पिछले 10 दिनों से बंद था और पानी से भरा हुआ था। पंपिंग सेट का पट्टा उतर जाने के कारण पहले छतरपाल कुएं में उतरे, लेकिन अंदर मौजूद जहरीली गैस से उनका दम घुट गया और वे पानी में गिर गए। उन्हें बाहर न आते देख कशिश और फिर हिमांशु भी कुएं में उतर गए, लेकिन तीनों वहीं फंस गए और बाहर नहीं निकल सके।