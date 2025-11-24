Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

26 नवंबर को जाउंगी चंद्रशेखर की रैली में, ‘अगर किसी ने हाथ लगाया तो…’, डॉ. रोहिणी घावरी की हुंकार

Rohini Ghavari VS Chandrashekhar : नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली विशाल संविधान बचाओ रैली से पहले बवाल मच गया है। डॉ. रोहिणी घावरी ने खुली चुनौती दी है कि वे इसी रैली में पहुंचेंगी और चंद्रशेखर के मंच पर चढ़कर संविधान की शपथ लेंगी।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 24, 2025

Rohini Ghavari VS Chandrashekhar : रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर को दी खुली चुनौती, PC- Patrika

बिजनौर(Rohini Ghavari VS Chandrashekhar) : बिजनौर की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर पर डॉ. रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से हमला बोला है। मुजफ्फरनगर में होने वाली भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर की संविधान रैली को लेकर रोहिणी घावरी ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की है, जिससे पुलिस प्रशासन भी सतर्क कर दिया है।

पहले जानिए रोहिणी घावरी ने अपने X पोस्ट में क्या कहा, '26 नवंबर की चंद्रशेखर की रैली में मैं भी पहुंच रही हूं। वहीं मंच से संविधान की शपथ लूंगी इसको जेल जरूर भेजूंगी। आगे कहा मंच सांसद चंद्रशेखर का उनके ही लोग, लेकिन शपथ डॉक्टर रोहिणी घावरी की होगी। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो पूरा देश देखेगा इसका महिला सम्मान।

26 नवंबर को है नगीना सांसद की रैली

डॉ. रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर 26 नवंबर की रैली में चंद्रशेखर के मंच से किसी ने भी उन्हें छुआ या हाथ लगाने की कोशिश की, तो पूरा देश देख लेगा कि उनका तथाकथित 'महिला सम्मान' आखिर है क्या।

रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे समाज को भ्रमित करके और बहुजन वोटों को बांटकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब वे उनकी पूरी राजनीतिक ताकत को खुली चुनौती देने जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर के अपने समर्थक ही अब उनके खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है।

मंच पर पहुंचेगी डॉ. रोहिणी घावरी

आगामी 26 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद की होने वाली बड़ी रैली को लेकर रोहिणी घावरी ने सनसनीखेज घोषणा की है। उन्होंने लिखा है कि वे उस दिन चंद्रशेखर के ही मंच पर चढ़ेंगी। पुलिस उन्हें रोकने की बजाय सुरक्षा प्रदान करेगी। मंच चाहे चंद्रशेखर का हो, भीड़ उनके लोग हों, लेकिन शपथ वे लेंगी और पूरा भाषण भी वे देंगी।

रोहिणी ने इसे चंद्रशेखर का पुराना सपना बताया और कहा, 'आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपका मंच कोई और हाईजैक कर लेगा। अब वही होने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मंच पर रहूंगी और अपनी बात रखूंगी।' इस पोस्ट के साथ ही डॉ. रोहिणी घावरी ने साफ कर दिया है कि अब चंद्रशेखर और उनके समर्थकों के लिए यह मामला सिर्फ रैली का नहीं, बल्कि उनकी साख और राजनीतिक वजूद की लड़ाई बन चुका है।

ये भी पढ़ें

कब होगी यूपी में शहीदी दिवस की छुट्टी? 24 या 25 नवंबर को जानें यहां
लखनऊ
गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर 25 नवंबर को रहेगा अवकाश, PC- Patrika

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 03:30 pm

Published on:

24 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / 26 नवंबर को जाउंगी चंद्रशेखर की रैली में, ‘अगर किसी ने हाथ लगाया तो…’, डॉ. रोहिणी घावरी की हुंकार

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

bijnor cmo dr sunil tevatia illegal clinic raided women commission
बिजनोर

गली से गुजर रहा था कबाड़ी, घर में अकेली लड़की देख घुस आया…करने लगा आपत्तिजनक हरकतें

Symbolic Image Generated by Gemini
बिजनोर

चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

बिजनोर

हाईकोर्ट लखनऊ की सख्ती: बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ वारंट जारी, CJM को आदेश- 5 जनवरी को कोर्ट में पेश करो

high court issued warrant against bijnor dm jasjit kaur
बिजनोर

बाघों से परेशान तेंदुए, इनसे परेशान इंसानी आबादी, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Leopard attack in Up
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.