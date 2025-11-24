26 नवंबर को जाउंगी चंद्रशेखर की रैली में, ‘अगर किसी ने हाथ लगाया तो…’, डॉ. रोहिणी घावरी की हुंकार

रोहिणी ने इसे चंद्रशेखर का पुराना सपना बताया और कहा, 'आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपका मंच कोई और हाईजैक कर लेगा। अब वही होने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मंच पर रहूंगी और अपनी बात रखूंगी।' इस पोस्ट के साथ ही डॉ. रोहिणी घावरी ने साफ कर दिया है कि अब चंद्रशेखर और उनके समर्थकों के लिए यह मामला सिर्फ रैली का नहीं, बल्कि उनकी साख और राजनीतिक वजूद की लड़ाई बन चुका है।