लखनऊ

कब होगी यूपी में शहीदी दिवस की छुट्टी? 24 या 25 नवंबर को जानें यहां

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025 Holiday in UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है।

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 23, 2025

गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर 25 नवंबर को रहेगा अवकाश, PC- Patrika

गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर 25 नवंबर को रहेगा अवकाश, PC- Patrika

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025 Holiday in UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले 24 नवंबर (सोमवार) को छुट्टी घोषित थी, लेकिन अब इसे बदलकर 25 नवंबर (मंगलवार) कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव (गृह) मनीष चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस 24 नवंबर को है, किंतु इस बार राज्य में सार्वजनिक अवकाश 25 नवंबर को रहेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, निजी स्कूल-कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थान 25 नवंबर को बंद रहेंगे।

इस बदलाव से लंबे वीकेंड की उम्मीद पर पानी फिर गया है। यदि 24 नवंबर को छुट्टी रहती तो 23 नवंबर (रविवार) के साथ मिलाकर दो दिन का अवकाश मिल जाता, लेकिन अब केवल मंगलवार को ही एक दिन की छुट्टी रहेगी।

गुरु तेग बहादुर ने 1675 में धार्मिक आजादी की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर की थी। यही कारण है कि यह दिन सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी शहादत की याद में कई राज्यों में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रखी जाती है ताकि लोग गुरुद्वारों में जाकर श्रद्धांजलि दे सकें और सामुदायिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें।

मेरे से शादी करोगी? न सुनते ही प्रेमी ने रेत दिया प्रेमिका का गला, 10 मिनट तक तड़पती रही
लखनऊ
image

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

23 Nov 2025 10:02 pm

23 Nov 2025 09:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कब होगी यूपी में शहीदी दिवस की छुट्टी? 24 या 25 नवंबर को जानें यहां

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

