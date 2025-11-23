कब होगी यूपी में शहीदी दिवस की छुट्टी? 24 या 25 नवंबर को जानें यहां

गुरु तेग बहादुर ने 1675 में धार्मिक आजादी की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर की थी। यही कारण है कि यह दिन सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी शहादत की याद में कई राज्यों में स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रखी जाती है ताकि लोग गुरुद्वारों में जाकर श्रद्धांजलि दे सकें और सामुदायिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें।