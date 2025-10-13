तुम बीजेपी के एसेट हो, जेल नहीं जाओगे – रोहिणी का चंद्रशेखर पर तंज, गालियों भरा ऑडियो सामने आया

रोहिणी का चंद्रशेखर पर तंज | पत्रिका फाइल फोटो।
Rohini ghavari chandrashekhar azad audio controversy: भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ़ ‘रावण’ एक बार फिर विवादों में हैं। पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने रविवार देर रात स्विट्जरलैंड से X (पूर्व में ट्विटर) पर एक ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में रोहिणी कहती हैं- “तुम बीजेपी के एसेट हो, तुम्हें कभी जेल नहीं भेजा जाएगा।”
ऑडियो में डॉ. रोहिणी कहती हैं- “ओम बिड़ला ने तुम्हारी तारीफ की थी। बीजेपी तुम्हारा इस्तेमाल मायावती को खत्म करने के लिए कर रही है।” चंद्रशेखर और रोहिणी के बीच कथित बातचीत वाले इस ऑडियो में चंद्रशेखर बसपा और मायावती के लिए अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि, पत्रिका इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
रोहिणी ने X पर लिखा- “कांशीराम साहब का वारिस बनने चला है, लेकिन बहनजी का अपमान करता है। बहुजन समाज पार्टी से इतनी नफरत करता है कि किसी और को गाली देने की हिम्मत नहीं।” उन्होंने चेतावनी दी कि वे जल्द ही एक और रिकॉर्डिंग जारी करेंगी, जिसमें चंद्रशेखर मायावती के खिलाफ अपशब्द कहते हुए सुने जाएंगे।
ऑडियो क्लिप में चंद्रशेखर कहते हैं, “जब मुझे गोली लगी थी, तो लोग बोले मैंने खुद चलवाई है। उन लोगों का नाम मत लो, जिनकी शक्ल नहीं देखनी।” जवाब में रोहिणी कहती हैं- “ये मंजिल नहीं, शुरुआत है। सांसद बनना बस एक सीढ़ी है।” चंद्रशेखर का जवाब आता है- “मार्च में बताऊंगा मंजिल क्या है।” बातचीत से साफ है कि दोनों के बीच रिश्ता निजी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जुड़ा था।
डॉ. रोहिणी ने खुलासा किया कि चंद्रशेखर ने उन्हें पहले प्यार का भरोसा दिया और फिर सांसद बनने के बाद रिश्ता तोड़ने लगा। उन्होंने बताया कि पहले कहता था, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। फिर सांसद बनते ही बोला, अब रिश्ता खत्म करना पड़ेगा।” रोहिणी का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो चंद्रशेखर ने कहा- “अगर तुम्हारी मौत ऐसे ही होनी है, तो यही सही।”
रोहिणी ने दावा किया कि चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र (UN) में फर्जी केस दर्ज करवाने की कोशिश की, जिससे उनका करियर खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले इमोशनल ब्लैकमेल किया, फिर पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर मुझे दबाने की कोशिश की। कहता था- अब मैं सांसद हूं, जो कर सकती हो कर लो।”
पीएचडी स्कॉलर रोहिणी के मुताबिक, 2022 में जब चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया, तभी उन्हें पता चला कि वह शादीशुदा हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा तो बोला कि पत्नी से तलाक ले लूंगा। वकील से बात कर ली है। लेकिन बाद में कहा कि पत्नी ब्लैकमेल कर रही है और सबको ‘शब्बीरपुर कांड’ का राज बता देगी। इस राज का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है।
रोहिणी ने कहा कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वे अब चंद्रशेखर के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ेंगी। अब डर नहीं, इंसाफ चाहिए। जो आदमी खुद को बहुजन नायक कहता है, वही महिलाओं का शोषक बन गया है।
