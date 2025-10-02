‘यहीं भुगतेगा…कोई उठाने वाला भी नहीं होगा’, डॉ. रोहिनी ने कहा-मां-बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती

एक अन्य पोस्ट में डॉ. रोहिणी ने अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा – “इस आदमी ने मुझे उस हद तक पहुंचा दिया कि मेरे पास दो ही रास्ते बचे, या तो मर जाऊं या लड़ जाऊं। मैंने लड़ना चुना क्योंकि मेरे मरने से लोग इसे सही और मुझे ग़लत समझेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद ने उनकी मासूमियत और निजी ज़िंदगी छीन ली है।