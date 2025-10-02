‘यहीं भुगतेगा…कोई उठाने वाला भी नहीं होगा’, डॉ. रोहिनी ने कहा-मां-बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती

मां-बाप के दिल से निकली बद्दुआ खाली नहीं जाती | पत्रिका फाइल फोटो।
Rohini Ghavri Chandrashekhar Azad Controversy: उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर इंदौर की पीएचडी शोधकर्ता डॉ. रोहिणी घावरी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। X पोस्ट में उन्होंने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सांसद को सीधे-सीधे चुनौती दी है।
अपने नए पोस्ट में रोहिणी ने लिखा – “माँ-बाप के दिल से निकली बद्दुआ ख़ाली नहीं जाती...इसे उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। भुगतेगा यही सबके सामने, इसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे माँ-बाप की आंखों के आंसू इसकी वजह से हैं।” इस बयान से साफ है कि उनका गुस्सा अब और गहरा हो चुका है।
रोहिणी ने आगे लिखा कि उनके मां-बाप हमेशा उनके संघर्ष के गवाह रहे हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। इसी कारण अब वह अपनी बेटी की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े हैं। उनके अनुसार, यह सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि सम्मान और न्याय की जंग है।
एक अन्य पोस्ट में डॉ. रोहिणी ने अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा – “इस आदमी ने मुझे उस हद तक पहुंचा दिया कि मेरे पास दो ही रास्ते बचे, या तो मर जाऊं या लड़ जाऊं। मैंने लड़ना चुना क्योंकि मेरे मरने से लोग इसे सही और मुझे ग़लत समझेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद ने उनकी मासूमियत और निजी ज़िंदगी छीन ली है।
रोहिणी का कहना है कि जिस उम्र में उन्हें शादी करके खुशहाल जीवन बिताना था, उस उम्र में वे इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस विवाद के चलते वह इतनी बदनाम हो गई हैं कि अब जीवनभर अविवाहित रहना पड़ेगा। उन्होंने भावुक होकर लिखा – “मेरा भी सपना था दुल्हन बनने का, लेकिन अब सब ख़त्म हो गया है।”
गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब डॉ. रोहिणी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने उनके साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट्स और संदेश साझा किए थे। आरोप लगाया था कि सांसद ने चुनाव से पहले उन्हें सराहा और बाद में नज़रअंदाज़ कर दिया। नए आरोपों के बाद मामला और गरमाता जा रहा है।
