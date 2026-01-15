15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

चंद्रशेखर रावण को लेकर रोहिणी का बड़ा हमला, बंद कमरे में बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले को आम रोड़ पर करूँगी नंगा

इंदौर की पीएचडी छात्रा डॉ. रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर सोशल मीडिया पोस्ट में गंभीर आरोप लगाए। दलित न्याय, महिला उत्पीड़न, भीम आर्मी, और जन पावर मिशन को लेकर बयान से सियासी हलचल मच गई है।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mahendra Tiwari

Jan 15, 2026

चंद्रशेखर और रोहिणी फोटो सोर्स पत्रिका

चंद्रशेखर और रोहिणी फोटो सोर्स पत्रिका

इंदौर की पीएचडी छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रोहिणी घावरी ने नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार कई तीखे पोस्ट किए हैं। इन पोस्टों में लगाए गए गंभीर आरोपों से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सनसनी फैल गई है।

डॉ. रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखे लंबे और आक्रामक पोस्ट में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर दलित समाज की पीड़ा को नजरअंदाज करने और महिला उत्पीड़न के मामलों में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि यदि उनका शोषणकर्ता सवर्ण समाज से होता। तो चंद्रशेखर आज़ाद अब तक सड़कों पर संघर्ष करते दिखाई देते।

चंद्रशेखर केवल उन्हीं मामलों में सक्रिय होते, जहां अपराधी सवर्ण होता

रोहिणी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के मसीहा होने का दावा तो करते हैं। लेकिन अपनी ही वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने यह भी कहा कि सांसद केवल उन्हीं मामलों में सक्रिय होते हैं। जहां अपराधी सवर्ण होता है। जबकि अन्य दलित पीड़ितों के दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पोस्ट में रोहिणी ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि वह जल्द ही समाज के सामने सच्चाई रखेंगी।

इससे पहले रोहिणी ने मायावती और काशीराम को लेकर चंद्रशेखर को कटघरे में खड़ा कर दिया

रोहिणी ने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि मायावती और स्वर्गीय कांशीराम को लेकर की गई। आपत्तिजनक टिप्पणियों का संबंध भी चंद्रशेखर आज़ाद से है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आज़ाद पार्टी का बसपा में विलय कर खुद उच्च पद पाने की मंशा भी जताई गई थी। जिसके वीडियो सबूत उनके पास मौजूद हैं।

जन पावर मिशन संस्थापक

डॉ. रोहिणी घावरी ‘जन पावर मिशन’ की संस्थापक हैं। और एक हजार महिलाओं का समूह तैयार करने का दावा कर रही हैं। वह इंदौर की रहने वाली हैं। एक सफाईकर्मी की बेटी बताई जाती हैं। उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड जाने के बाद वह एनजीओ चला रही हैं। और फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 06:10 pm

Published on:

15 Jan 2026 05:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / चंद्रशेखर रावण को लेकर रोहिणी का बड़ा हमला, बंद कमरे में बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले को आम रोड़ पर करूँगी नंगा

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मंदिर में अनोखी घटना: कुत्ता हनुमान और दुर्गा माता की मूर्तियों के चारों ओर घूमता रहा, लोग बोले- भगवान का चमत्कार

amazing dog temple parikrama bijnor
बिजनोर

हनुमान जी की भक्ति में लीन हुआ कुत्ता, कई घंटों से लगातार कर रहा परिक्रमा

कुत्ता 35 घंटे से लगातार कर रहा परिक्रमा
बिजनोर

12 साल बाद मिला न्याय: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, कोर्ट का सख्त संदेश

bijnor rape case 10 years rigorous imprisonment
बिजनोर

दुष्कर्म मामले में 11 साल बाद मिला इंसाफ: बिजनौर कोर्ट ने जगराम सिंह को 20 साल की कठोर सजा सुनाई

bijnor rape case jagram singh 20 years jail
बिजनोर

Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, ग्रामीणो ने लगाया जाम

bijnor road accident mother son death
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.