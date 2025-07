बिजनौर में अनियंत्रित होकर खेत में गिरी वैन, 16 मासूमों की जान पर बना संकट, बच्चों की चीखों से मचा हाहाकार

School Van lost control and fell into field in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा गुरुवार को उस समय हो गया, जब एक स्कूली वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। यह दुर्घटना धामपुर थाना क्षेत्र के ढक्का करमचंद से मिलक जहांगीराबाद जाने वाले मार्ग पर दोपहर के समय हुई। वैन में 16 स्कूली बच्चे सवार थे, जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर लौट रहे थे।