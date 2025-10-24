उल्टी गिनती शुरू…कल गंदे आदमी का लाऊंगी सच, चंद्रशेखर पर फिर भड़कीं डॉ. रोहिणी, 1 करोड़ का दिया चैलेंज

रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल जो सच्चाई मैं समाज को दिखाऊंगी। उसे AI या फेक साबित करने वाले को 1 करोड़ का इनाम। पूरी कोशिश कर लेना। लेकिन सच छुपा नहीं पाओगे। कल से फर्जी नेता की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया कि यह बात हम चंद्रशेखर के लिए लिख रहे हैं। घावरी ने अपने दूसरे पोस्ट में यह भी लिखा कि किसी ने मायावती और स्वर्गीय कांशीराम के रिश्ते पर गंदी टिप्पणियाँ की थीं। वे टिप्पणियाँ चंद्रशेखर से जुड़ी हुई हैं। उनका आरोप है कि चंद्रशेखर ने कभी आजाद पार्टी का विलय बसपा में कर खुद पार्टी में उच्च पद पाने का इरादा भी जताया था। उनके पास इन दावों के वीडियो-प्रूफ होने का दावा भी है।