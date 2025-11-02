इश्क का दर्दनाक अंतः प्रेमी पेड़ से झूलता मिला, प्रेमिका जमीन पर पड़ी थी- हाथ नहीं थे!

रविवार सुबह शवों की बरामदगी के बाद परिवारों में कोहराम मच गया। निखिल की मां ने आरोप लगाया कि लड़की के घरवालों ने दोनों की हत्या कर लटकाया है। पुलिस ने हालांकि कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। जानकारी के अनुसार, निखिल के पिता की एक महीने पहले मृत्यु हुई थी। जबकि लड़की के पिता की दो साल पहले करंट लगने से मौत हो गई थी। दोनों ही परिवारों पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।