Bijnor: बिजनौर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में भारी गिरावट, किसानों को मिली राहत

Rain in Bijnor: यूपी के बिजनौर में गुरुवार सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। तापमान 34.8°C से गिरकर 26°C पहुंच गया, जिससे गर्मी से राहत मिली। बारिश से गन्ना और आम की फसल को फायदा होने की उम्मीद है।

बिजनोर•Jun 19, 2025 / 01:01 pm• Mohd Danish

Bijnor: बिजनौर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना | Image Source – Social Media

Weather became pleasant due to heavy rain in Bijnor: बिजनौर जिले में गुरुवार सुबह मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुबह करीब साढ़े सात बजे आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। करीब 15 मिनट की बारिश से तापमान में गिरावट आई और बुधवार को दर्ज 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान घटकर 26 डिग्री के आसपास पहुंच गया।

गन्ना और आम की फसल को होगा फायदा बारिश से जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से गन्ना और आम की फसल को विशेष लाभ मिलेगा। भीषण गर्मी के कारण खेतों में नमी की कमी हो गई थी, जिससे फसलों पर असर पड़ रहा था। बिजली कटौती से मिलेगी राहत पिछले कई दिनों से जिले में लगातार गर्मी पड़ रही थी, जिससे बिजली व्यवस्था पर भी भारी दबाव था। 24 घंटे में कई बार बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही थी। ऐसे में बारिश से तापमान में आई गिरावट से बिजली की खपत में कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के आंकड़े कृषि अनुसंधान केंद्र, नगीना के अनुसार पिछले कुछ दिनों का तापमान और वर्षा इस प्रकार रही: 14 जून: अधिकतम 37.2°C, न्यूनतम 21.4°C, 15 जून: अधिकतम 28.0°C, न्यूनतम 21.2°C, वर्षा 22 मिमी, 16 जून: अधिकतम 32.4°C, न्यूनतम 21.0°C, 17 जून: अधिकतम 35.0°C, न्यूनतम 25.2°C, 18 जून: अधिकतम 34.8°C, न्यूनतम 25.0°C यह भी पढ़ें रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिलने से सनसनी, प्रेम संबंध की चर्चा, गांव से तीन किलोमीटर दूर मिले दोनों के शव रविवार को भी हुई थी बारिश इससे पहले रविवार को भी जिले के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कुछ हद तक गर्मी में राहत महसूस की गई थी। गुरुवार की बारिश से लोगों को फिर से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। इससे पहले रविवार को भी जिले के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कुछ हद तक गर्मी में राहत महसूस की गई थी। गुरुवार की बारिश से लोगों को फिर से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है।