UP News: रेलवे ट्रैक पर युवक-युवती के कटे शव मिलने से सनसनी, प्रेम संबंध की चर्चा, गांव से तीन किलोमीटर दूर मिले दोनों के शव

मुरादाबाद•Jun 19, 2025 / 11:31 am• Mohd Danish

Mutilated bodies of young man woman found on railway track in UP: मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। सैफपुर जगना गांव के रहने वाले एक युवक और युवती के कटे हुए शव कुआं खेड़ा हाल्ट के पास बिलारी-चंदौसी रेलवे ट्रैक पर मिले। मृतकों की पहचान भोला उर्फ सुशांत (19) पुत्र राजपाल सिंह और आशी (17) पुत्री मित्र पाल के रूप में हुई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

शौच के बहाने निकली थी युवती, रात में गायब रहा युवक बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 11 बजे आशी शौच के बहाने घर से निकली थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों को रातभर उसकी कोई खबर नहीं लगी। उधर, भोला भी रात में घर से गायब था। दोनों के शव सुबह करीब साढ़े तीन बजे रेलवे ट्रैक पर मिलने की जानकारी जलगांव चौकी पुलिस ने गांव के प्रधान को दी। इसके बाद कोटेदार और मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई। सुबह साढ़े चार बजे दोनों परिवार मौके पर पहुंच गए। प्रेम संबंधों की चर्चा, परिजन कर रहे इनकार ग्रामीणों के अनुसार, दोनों के बीच कुछ समय से प्रेम संबंध थे। दोनों के घरों की आपसी दूरी महज 100 मीटर है। हालांकि, दोनों परिवारों ने प्रेम संबंधों की बात से साफ इनकार किया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें इस तरह के किसी भी रिश्ते की जानकारी नहीं थी। भोला करता था खेती, आशी चलाती थी परचून की दुकान भोला खेती के साथ-साथ ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वहीं, आशी ने हाल ही में इंटर की परीक्षा पास की थी और घर पर ही एक छोटी परचून की दुकान चला रही थी। दोनों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन सामान्य बताया जा रहा है। जांच जारी आशी के पिता मित्र पाल राजगिरी करते हैं और उसका भाई अभिषेक एक निजी अस्पताल में कार्यरत है। वहीं, भोला के परिवार में माता-पिता और तीन भाई-बहन हैं। बड़ा भाई संजीव सेना में कार्यरत है, दूसरा भाई धीरज मुरादाबाद में नौकरी करता है और तीसरा भाई सेटी उर्फ नवनीत गांव में खेती करता है। बहन शिवानी अभी अविवाहित है। यह भी पढ़ें अमरोहा में कार-बाइक टक्कर के बाद हिंसा, आगजनी और लूटपाट, गांव में भारी पुलिस बल तैनात फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या और अन्य एंगल से भी जांच कर रही है ताकि इस दर्दनाक घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या और अन्य एंगल से भी जांच कर रही है ताकि इस दर्दनाक घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके।

