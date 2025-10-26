Patrika LogoSwitch to English

आधी रात ऑल्टो कार में निकली थी महिला, ससुर ने देखा था आखिरी बार; अब झाड़ियों में मिला खून से लथपथ शव

Bijnor Murder News: बिजनौर के नहटौर में 32 वर्षीय हिना परवीन की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वह गुरुवार रात आधी रात को अपने पति और छह बच्चों को घर में छोड़कर एक सफेद ऑल्टो कार में निकली थी। अगले दिन उसका शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिला।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 26, 2025

woman murder neck slit case bijnor

आधी रात ऑल्टो कार में निकली थी महिला | AI Generated Image

Woman Murder in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के नहटौर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मोहल्ला तकियागढ़ी निवासी 32 वर्षीय हिना परवीन की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर शाम बिजनौर-कोतवाली मार्ग पर जीतपुर पलड़ी गांव के संपर्क मार्ग के पास झाड़ियों में हिना का शव मिला।

रक्त से लथपथ शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल, सीओ डॉ. अंजनी चतुर्वेदी और नगीना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पति ने सोशल मीडिया से की पत्नी की पहचान

शनिवार दोपहर जब सोशल मीडिया पर शव की जानकारी फैली, तो मृतका के पति नजाकत पुत्र अकबर ने नगीना पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने शव को देखकर उसकी पहचान अपनी पत्नी हिना परवीन के रूप में की। यह खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के अनुसार, हिना गुरुवार रात घर से अचानक गायब हो गई थी और तब से उसका कोई सुराग नहीं था।

आधी रात रहस्यमयी कार में बैठ निकली थी हिना

मृतका के ससुर अकबर ने बताया कि गुरुवार रात करीब 12 बजे हिना अपने छह बच्चों और पति को घर में सोता छोड़कर एक सफेद रंग की ऑल्टो कार में बैठकर निकली थी। इसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। रात करीब एक बजे जब बच्चे के रोने की आवाज से पति नजाकत की नींद टूटी, तो उसने घर में तलाश की, लेकिन हिना नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि वह एक ऑल्टो कार में बैठकर जाती हुई नजर आई थी।

पुलिस ने बनाई दो टीमें

मृतका के पति नजाकत की तहरीर पर बिजनौर कोतवाली में माजिद अहमद उर्फ बंटी निवासी मोहल्ला कस्साबान बिजनौर और उसके साथी सुल्तान निवासी बास्टा रोड चांदपुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि माजिद का उनके घर पर आना-जाना था और उसने जान-पहचान का फायदा उठाकर हिना को अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश में दो विशेष टीमों का गठन किया है।

12 साल पहले हुई थी शादी, मायके में रह रही थी हिना

जानकारी के मुताबिक, हिना परवीन का निकाह करीब 12 साल पहले सरायमीर नगीना निवासी नजाकत से हुआ था। शादी के कुछ साल बाद ही हिना अपने पति के साथ मायके नहटौर आकर रहने लगी थी। पड़ोसियों के अनुसार, हिना का स्वभाव मिलनसार था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह मानसिक रूप से परेशान थी। अब उसकी मौत ने पूरे मोहल्ले को सन्न कर दिया है।

इस मामले में सीओ नगीना डॉ. अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर दो आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे।

26 Oct 2025 10:17 am

Bijnor / आधी रात ऑल्टो कार में निकली थी महिला, ससुर ने देखा था आखिरी बार; अब झाड़ियों में मिला खून से लथपथ शव

