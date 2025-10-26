आधी रात ऑल्टो कार में निकली थी महिला, ससुर ने देखा था आखिरी बार; अब झाड़ियों में मिला खून से लथपथ शव

मृतका के ससुर अकबर ने बताया कि गुरुवार रात करीब 12 बजे हिना अपने छह बच्चों और पति को घर में सोता छोड़कर एक सफेद रंग की ऑल्टो कार में बैठकर निकली थी। इसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। रात करीब एक बजे जब बच्चे के रोने की आवाज से पति नजाकत की नींद टूटी, तो उसने घर में तलाश की, लेकिन हिना नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि वह एक ऑल्टो कार में बैठकर जाती हुई नजर आई थी।