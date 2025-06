Bijnor News: तीन महीने से पत्नी मायके में, रेस्टोरेंट कर्मी ने लगाई फांसी, डेढ़ साल की बच्ची हुई अनाथ

Bijnor News: बिजनौर के रामपुर बकली गांव में 23 वर्षीय रेस्टोरेंट कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी तीन महीने से मायके में थी और डेढ़ साल की बेटी अब अनाथ हो गई है।

Jun 20, 2025

Youth committed suicide by hanging himself in Bijnor: बिजनौर जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र के रामपुर बकली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सचिन भारद्वाज के रूप में हुई है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसका शव सुबह उसके घर में पंखे से लटका मिला।

पत्नी मायके में, बच्ची रह गई अनाथ जानकारी के अनुसार, सचिन की दो साल पहले मथुरा निवासी काजल से शादी हुई थी। इस दंपति की डेढ़ साल की एक बेटी भी है। बताया जा रहा है कि काजल पिछले तीन महीने से अपने मायके में रह रही थी। इस घटना के बाद बच्ची अनाथ हो गई है। अकेलापन बना वजह? सचिन अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनके चार भाई और एक बहन हैं, जो सभी अपने-अपने परिवारों के साथ अलग रहते हैं। उनके माता-पिता का भी कई साल पहले निधन हो चुका था। आशंका जताई जा रही है कि अकेलेपन की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया होगा, हालांकि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस जांच में जुटी सुबह जब घरवालों को घटना की जानकारी मिली तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें अमरोहा में साइबर सुरक्षा का नया अध्याय, 450 युवाओं को डिजिटल योद्धा बनाएगी पुलिस, 12 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू परिवार में छाया मातम सचिन की असामयिक मौत से गांव और परिवार में मातम का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वह मिलनसार और मेहनती युवक था। अब उसकी मासूम बेटी के भविष्य को लेकर चिंता जताई जा रही है।