राजस्थान के इन 6 जिलों के 8 स्कूल सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत, 11वीं-12वीं की चलेंगी कक्षाएं

बीकानेर। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के आठ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत कर दिया। इन विद्यालयों में सत्र 2026-27 से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं एक साथ शुरू की जाएंगी। वहीं, अगले सत्रों से कक्षा 11 और 12 भी कक्षाएं भी संचालित कराने की योजना है।