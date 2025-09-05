राजस्थान के इन 6 जिलों के 8 स्कूल सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत, 11वीं-12वीं की चलेंगी कक्षाएं

बीकानेर। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के आठ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत कर दिया। इन विद्यालयों में सत्र 2026-27 से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं एक साथ शुरू की जाएंगी। वहीं, अगले सत्रों से कक्षा 11 और 12 भी कक्षाएं भी संचालित कराने की योजना है।
इन विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक को उनके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा। शारीरिक शिक्षक ग्रेड को राउमावि स्तर पर शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा।
लेवल-1 व लेवल-2 शिक्षक, जिनका सैटअप बदला जा चुका है, उन्हें क्रमोन्नत विद्यालय में उनके विषय अनुसार समायोजित किया जाएगा। सभी पद आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।
विद्यालयों क्रमोन्नत करने के साथ ही इसमें कला संकाय प्रारंभ होगा। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकता के आधार पर संकाय के अन्तर्गत तीन ऐच्छिक विषयों का चयन कर प्रस्ताव भेजे जाएंगे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार, यह क्रमोन्नयन बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, कोटा, नागौर और टोंक जिलों के विद्यालयों में किया गया है।