88 साल पहले रियासतकालीन ‘बीकानेर गोल्डन जुबली’ समारोह में भी हुआ था ‘घूमर’ नृत्य

बीकानेर. राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है घूमर। घूमर राजस्थान के प्राचीनतम नृत्यों में से एक है। यह राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका शताब्दियों पुराना इतिहास है। गोल घेरे में घूम-घूम कर नृत्य किए जाने के कारण यह ‘घूमर’ के रूप में प्रसिद्ध है। राजपूत राजघरानों में ‘घूमर’ का प्रचलन रहा है। जनानी डयोढ़ी में भी यह पुष्पित पल्लवलित हुआ है। यह नृत्य शादियों, त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है। प्रदेश सहित देश और विदेश में इस नृत्य ने विशेष याति अर्जित की है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं का नृत्य है, जिसमें महिलाएं राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों से सज-धज कर विशेष हाव-भाव के साथ इस नृत्य को सिर पर घूंघट ओढ़कर करती हैं।