Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

88 साल पहले रियासतकालीन ‘बीकानेर गोल्डन जुबली’ समारोह में भी हुआ था ‘घूमर’ नृत्य

घूमर राजस्थान के प्राचीनतम नृत्यों में से एक है। यह राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका शताब्दियों पुराना इतिहास है। गोल घेरे में घूम-घूम कर नृत्य किए जाने के कारण यह ‘घूमर’ के रूप में प्रसिद्ध है।यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं का नृत्य है, जिसमें महिलाएं राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों से सज-धज कर विशेष हाव-भाव के साथ इस नृत्य को सिर पर घूंघट ओढ़कर करती हैं। रियासतकालीन बीकानेर में महाराजा गंगासिंह के राज्यकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाए गए बीकानेर गोल्डन जुबली उत्सव के अवसर पर भी पारंपरिक रूप से घूमर नृत्य का आयोजन हुआ था, जिसका उल्लेख ‘बीकानेर गोल्डन जुबली उत्सव’ पुस्तक में मिलता है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Vimal Changani

Nov 21, 2025

बीकानेर. राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है घूमर। घूमर राजस्थान के प्राचीनतम नृत्यों में से एक है। यह राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका शताब्दियों पुराना इतिहास है। गोल घेरे में घूम-घूम कर नृत्य किए जाने के कारण यह ‘घूमर’ के रूप में प्रसिद्ध है। राजपूत राजघरानों में ‘घूमर’ का प्रचलन रहा है। जनानी डयोढ़ी में भी यह पुष्पित पल्लवलित हुआ है। यह नृत्य शादियों, त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है। प्रदेश सहित देश और विदेश में इस नृत्य ने विशेष याति अर्जित की है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं का नृत्य है, जिसमें महिलाएं राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों से सज-धज कर विशेष हाव-भाव के साथ इस नृत्य को सिर पर घूंघट ओढ़कर करती हैं।

गोल्ड जुबली उत्सव में हुआ घूमर

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान बीकानेर के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉ. नितिन गोयल के अनुसार, बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह के शासन काल के 50 वर्ष (1887 - 1937) पूर्ण होने पर मनाए गए ‘बीकानेर गोल्डन जुबली’ उत्सव के अवसर पर पारंपरिक रूप से ‘घूमर’ नृत्य के आयोजन का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में महाराजा गंगासिंह के शासनकाल के पचास वर्षों के राज्यकाल का वर्णन फोटो सहित है।

छोटे व बडे़ पर्दे पर पाया स्थान

‘घूमर’ नृत्य की प्रसिद्धि और ऐतिहासिकता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस नृत्य ने समय -समय पर टीवी पर प्रसारित हुए नाटक, हिन्दी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। प्रदेश में होने वाले हर छोटे-बड़े आयोजनों, अवसरों, शादियों, उत्सवों, पर्वों आदि पर घूमर का आयोजन होता है। वर्ष 2013 में हुए एक सर्वे में घूमर को विश्व का चौथा सबसे बड़ा ग्लोबल नृत्य का दर्जा मिला था।

सांस्कृतिक विकास का प्रतीक

लोक परंपरा और स्पष्ट लोक मानसिकता के भाव लिए घूमर नृत्य मनुष्य की जीवन पद्धति, उसके सौन्दर्य बोध, अनुशासन और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है। इस नृत्य में समाज को एकसूत्र में बांधने की क्षमता है। यह नृत्य नारी प्रधान है और इसका इतिहास शताब्दियों पुराना है। इस नृत्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

डॉ. नितिन गोयल, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / 88 साल पहले रियासतकालीन ‘बीकानेर गोल्डन जुबली’ समारोह में भी हुआ था ‘घूमर’ नृत्य

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तालाबों का होगा पुनरुद्धार, बंद कुएं होंगे फिर से चालू

बीकानेर

आह्वान में खिलाड़ियों का जलवा, पहली बार ई-स्पोर्ट्स शामिल

रस्साकशी प्रतियोगिता
बीकानेर

हाजिरी का स्मार्ट तरीका: कंप्यूटर कैमरा लेगा फोटो और लगा देगा हाजिरी

विद्यार्थियों के साथ कुलगुरु।
बीकानेर

Rajasthan : गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवदेन की प्रकिया शुरू, 15 दिसंबर आखिरी डेट

Rajasthan Gargi and balika protsahan Awards application process start 15 December is last date
बीकानेर

Rajasthan: जिस घर में चल रहा था नाच-गाना… पलभर में गूंजने लगी चीत्कार, बेटे के शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक हुई मौत

Bikaner Death
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.