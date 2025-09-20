बीस साल बाद होगा सर्वे, भरेगा निगम का खजाना

बीकानेर. शहर में बीस साल बाद नगरीय विकास कर की वसूली के लिए नया सर्वे कराया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। संवेदक फर्म को शहर के भवनों-भूखण्डों का सर्वे करने का काम सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। सर्वे के बाद टैक्स वसूली का काम भी निजी फर्म को ही सौंपा जाएगा। निगम की ओर से यूडी टैक्स के लिए सपत्तियों का सर्वे करने के पीछे राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का लक्ष्य है। निगम बनने से पहले नगर परिषद के समय वर्ष 2005 से 2007 के बीच शहर में नगरीय विकास कर वसूली के लिए सर्वे किया गया था। इसके बाद शहर का विस्तार हो गया। खाली भूखण्डों में भवन और बहुमंजिला इमारते बन गई। ऐसे में अब नया सर्वे कराया जा रहा है।