10 फरवरी को अनोखा आयोजन, सैकड़ों जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में

पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह 10 फरवरी 2026 को होगा। इस दिन सैकड़ों जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। पुष्करणा सावा परंपरा अनुसार सावे की ति​थि का निर्धारण दशहरा के दिन समाज के पंडितों, ज्योतिषाचार्यों, पंचांगकर्ताओं और विद्वानों के बीच चार घंटे चली शास्त्रोक्त चर्चा के बाद सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का निर्धारण किया गया। इस बार सावा भगवान ​शिव पार्वती के नाम चन्द्रशेखर-उमा के नाम पर निकला। सावा परंपरा अनुसार सावे का मुहूर्त वर-वधू के नाम पर न निकालकर ​शिव-पार्वती के नाम पर ही निकाला जाता है। धनतेरस के दिन सावे के मांगलिक कार्यक्रमों का टाईम टेबल शास्त्रोक्त चर्चा के बाद जारी किया जाएगा। 2 min read