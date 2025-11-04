Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

मिठड़िया गांव से निकले युवा ने मनवाया लोहा, बॉलीवुड में अभिनय से छोड़ रहा है छाप

बज्जू के मिठड़िया गांव के अभिनेता श्री बिश्नोई ने युद्धकालीन ड्रामा ‘इक्कीस’ से बॉलीवुड में पदार्पण किया

बीकानेर

image

Hari Singh

Nov 04, 2025

श्रीचंद बिश्नोई मुख्य अभियंता अगस्त्य नंदा के साथ।

भागीरथ ज्याणी

बज्जू. जिले के बज्जू उपखंड के मिठड़िया गांव से ताल्लुक रखने वाले श्री बिश्नोई ने यह साबित कर दिया है कि लक्ष्य निर्धारित कर लगन और मेहनत से कार्य करो, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। श्री बिश्नोई ने श्रीराम राघवन की ओर से निर्देशित बहुप्रतीक्षित युद्ध ड्रामा इक्कीस से बॉलीवुड में पदार्पण किया है। इस उपलब्धि ने गांव व क्षेत्र में गर्व की लहर दौड़ा दी हैं।

रंगमंच से सिनेमा के रणक्षेत्र तक का सफ़र

श्री बिश्नोई ने कई वर्षों तक थिएटर में अभिनय किया। जहां उन्होंने अभिनय, समय और यथार्थवाद में एक मज़बूत नींव रखी। मंच से पर्दे तक का उनका सफ़र अभिनय में सच्चाई के प्रति समर्पित एक कलाकार के अनुशासन और ईमानदारी को दर्शाता है, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें फिल्म ‘इक्कीस’ में जैसलमेर के एक बहादुर सैनिक पराग सिंह की भूमिका मिली। यह फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की प्रेरणादायक सच्ची कहानी पर आधारित है। अभिनेता श्री बिश्नोई असल ज़िंदगी के टैंक ड्राइवर सूबेदार पराग सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में अरुण खेत्रपाल के साथ बहादुरी से लड़ाईलड़ी थी।

वीरता और बलिदान की कहानी

‘इक्कीस’ एक युद्ध-नाटक है, जो वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। इस फिल्म में अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत कलाकार शामिल है। पराग सिंह के रूप में श्री बिश्नोई के अभिनय की उसकी सूक्ष्मता और गहराई के लिए प्रशंसा की गई है, जो उनकी प्रतिभा और अपने काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

गांव व परिवार के लिए गर्व का क्षण

श्री का परिवार गर्व और कृतज्ञता से अभिभूत है। उनकी मां ने भावुक स्वर में कहा कि श्री के सपने साकार होते देखकर बेहद खुश हैं। हमने हमेशा उसका साथ दिया है और उसे अपने लक्ष्य हासिल करते देखना हमारे लिए गर्व की बात है। श्री की सफलता उसकी मेहनत और लगन का प्रमाण है। मिठड़िया के ग्रामीण श्री बिश्नोई की उपलब्धि से खुश हैं । ग्रामीणों ने बताया कि हमें हमेशा से पता था कि श्री में कुछ बड़ा करने की क्षमता है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई है और हम उन्हें बड़े पर्दे पर चमकते हुए देखकर रोमांचित हैं।

फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार

‘इक्कीस’ दिसंबर 2025 में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म में श्री बिश्नोई के अभिनय ने काफी चर्चा बटोरी है और प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। श्री बिश्नोई का सफर महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा है, जो साबित करता है कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सपने सच हो सकते हैं। श्री बिश्नोई ने भावुक स्वर में कहा कि मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं अपने परिवार, दोस्तों और पूरे मिठड़ियागाँव का आभारी हूं तथा मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर रोमांचित हूँ और भविष्य में और भी कई अवसरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह फिल्म हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि है और इसका हिस्सा बनकर मैं गौरवान्वित हूँ।

इनमें किया अभिनय

श्री बिश्नोई ने 20 से अधिक नाटक, वेबसीरीज कांची (एक भयानक कहानी) में अभिनय व पिछले आठ वर्षों से सुनील शेट्ठी की एफटीसी टेलेंट कम्पनी में कार्य कर रहा हैं।

Published on:

04 Nov 2025 12:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / मिठड़िया गांव से निकले युवा ने मनवाया लोहा, बॉलीवुड में अभिनय से छोड़ रहा है छाप

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

