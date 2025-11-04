मिठड़िया गांव से निकले युवा ने मनवाया लोहा, बॉलीवुड में अभिनय से छोड़ रहा है छाप

‘इक्कीस’ दिसंबर 2025 में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म में श्री बिश्नोई के अभिनय ने काफी चर्चा बटोरी है और प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। श्री बिश्नोई का सफर महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा है, जो साबित करता है कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सपने सच हो सकते हैं। श्री बिश्नोई ने भावुक स्वर में कहा कि मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं अपने परिवार, दोस्तों और पूरे मिठड़ियागाँव का आभारी हूं तथा मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर रोमांचित हूँ और भविष्य में और भी कई अवसरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह फिल्म हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि है और इसका हिस्सा बनकर मैं गौरवान्वित हूँ।