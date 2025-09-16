Pre D.El.Ed: परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज, डमी कैंडिडेट बनकर दिए थे एग्जाम, AI से ऐसे हुआ खुलासा

Rajasthan Pre D.El.Ed Exam 2024: पिछले साल आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले दो युवकों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी धौलपुर जिले के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है।
30 जून 2024 को आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा में अनिरुद्ध गुर्जर और सौरभ कुमार गुर्जर नामक युवकों ने अन्य अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। ये खुलासा हाल ही में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के दौरान हुआ। बीकानेर में 13 सितंबर को हुई इस परीक्षा में दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अनिरुद्ध का परीक्षा केंद्र राजकीय महारानी गर्ल्स स्कूल, जबकि सौरभ का परीक्षा केंद्र सेंट पब्लिक स्कल था।
परीक्षा आयोजन एजेंसी द्वारा इस्तेमाल की गई उच्च तकनीक (AI और बायोमैट्रिक मिलान) के माध्यम से यह सामने आया कि इन अभ्यर्थियों ने इससे पहले वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित परीक्षा में किसी और नाम से भाग लिया था। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जब जांच की गई, तो यह पुष्टि हुई कि इन युवकों ने धौलपुर में अन्य छात्रों की जगह डमी बनकर परीक्षा दी थी।
एएसपी सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि जांच में तीन युवकों के नाम सामने आए हैं—अनिरुद्ध गुर्जर (बड़ा गांव बगचोली), अजय कसाना (खड़गपुर), और सौरभ गुर्जर (सामलियापुरा)। प्रारंभिक जांच के बाद सदर थाने में जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज कर प्रकरण को आगे की कार्रवाई हेतु धौलपुर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया है।