Pre D.El.Ed: परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज, डमी कैंडिडेट बनकर दिए थे एग्जाम, AI से ऐसे हुआ खुलासा

30 जून 2024 को आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा में अनिरुद्ध गुर्जर और सौरभ कुमार गुर्जर नामक युवकों ने अन्य अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। ये खुलासा हाल ही में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के दौरान हुआ। बीकानेर में 13 सितंबर को हुई इस परीक्षा में दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अनिरुद्ध का परीक्षा केंद्र राजकीय महारानी गर्ल्स स्कूल, जबकि सौरभ का परीक्षा केंद्र सेंट पब्लिक स्कल था।