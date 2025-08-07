राजस्थान के इस हाईवे पर हादसा होते ही बजेगा अलार्म, तुरंत पहंचेगी मदद, लगाया खास सिस्टम

राजस्थान के स्टेट हाईवे नंबर 3 पर बीकानेर से श्रीगंगानगर के बीच सड़क हादसा या वाहनों की गलत पार्किंग करने पर अलार्मिंग सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। इसकी जानकारी निकटवर्ती टोल नाके पर खड़ी एंबुलेंस, राहत दल पर पहुंच जाएगी। इस तकनीक की मदद से ना केवल दुर्घटनाओं में तेजी से सहायता पहुंच पाएगी, बल्कि यातायात की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सकेगा।
इस हाईवे पर पांच लोकेशन पर हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो हादसों की संभावनों को पहचानने में सक्षम होंगे। ये कैमरे करीब 200 मीटर की दूरी तक निगरानी करने में सक्षम हैं और विशेष रूप से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में लगाए गए हैं। सड़क दुर्घटना, गलत पार्किंग या जाम लगने की स्थिति में इन कैमरों में लगा आईडीएस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और निकटवर्ती टोल नाकों पर अलार्मिंग सिस्टम से कार्मिकों को अलर्ट कर देगा, जिससे मौके पर पहुंचा जा सके।
बीकानेर- पूगल रोड आरओबी समाप्त होने के बाद करणी इंडस्ट्रियल एरिया की ओर
लाखूसर और मोतीगढ़ में तीन जगह
श्रीगंगानगर-पदमपुर से रायसिंहनगर के बीच दो जगह
इस सभी कैमरों को वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया है। करीब 92.95 किमी पर यह स्मार्ट सुरक्षा सिस्टम लगाया गया है। इस रोड के निर्माण, हादसे रोकने के इंतजाम, ई-चालान सहित अन्य कार्यों के लिए 210.11 करोड़ रुपए का बजट दिया गया।
हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए तीन हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। इनको ई-चालान सिस्टम से जोड़े गए हैं। स्पीड लिमिट पार करते ही तुरंत ई-चालान जारी हो सकेगा।