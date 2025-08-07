राजस्थान के इस हाईवे पर हादसा होते ही बजेगा अलार्म, तुरंत पहंचेगी मदद, लगाया खास सिस्टम

इस हाईवे पर पांच लोकेशन पर हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो हादसों की संभावनों को पहचानने में सक्षम होंगे। ये कैमरे करीब 200 मीटर की दूरी तक निगरानी करने में सक्षम हैं और विशेष रूप से दुर्घटना संभाव‍ित क्षेत्रों में लगाए गए हैं। सड़क दुर्घटना, गलत पार्किंग या जाम लगने की स्थिति में इन कैमरों में लगा आईडीएस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और निकटवर्ती टोल नाकों पर अलार्मिंग सिस्टम से कार्मिकों को अलर्ट कर देगा, जिससे मौके पर पहुंचा जा सके।