Bikaner: श्रीडूंगरगढ़ में दरिंदगी: टॉफी का लालच देकर 8 साल की बच्ची से बलात्कार, 60 वर्षीय आरोपी डिटेन

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
Shri Dungargarh rape case: बीकानेर/श्रीडूंगरगढ़। जिले के श्रीडूंगरगढ़ थाना इलाके में एक बुजुर्ग ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बच्ची की हालत खराब होने पर आरोपी मौके से भाग छूटा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग भंवरलाल गोदारा (60) के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी कश्यप सिंह ने बताया कि रविवार शाम को 8 वर्षीय बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। तब आरोपी उसे टाॅफी व रुपए का लालच देकर अपने साथ खुद के घर ले गया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोने लगी तो उसे डरा-धमका कर घर भेज दिया। बच्ची बदहवास हालत में घर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए। परिजन बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची का रात को ही मेडिकल कराया गया है। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया, जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस आज मौका मुआयना कर सबूत जुटाएगी।
आठ वर्षीय बच्ची से बलात्कार की घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने रोष जताया है। लोगों का कहना है कि बच्ची के साथ इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली है। लोगों ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की पुलिस से मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग