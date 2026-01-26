Bikaner: श्रीडूंगरगढ़ में दरिंदगी: टॉफी का लालच देकर 8 साल की बच्ची से बलात्कार, 60 वर्षीय आरोपी डिटेन

श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी कश्यप सिंह ने बताया कि रविवार शाम को 8 वर्षीय बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। तब आरोपी उसे टाॅफी व रुपए का लालच देकर अपने साथ खुद के घर ले गया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोने लगी तो उसे डरा-धमका कर घर भेज दिया। बच्ची बदहवास हालत में घर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए। परिजन बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।