Republic Day Alert : गणतंत्र दिवस से पहले जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, होटल में छिपी बैठी थीं विदेशी महिलाएं, मालिक पर कसा शिकंजा

Republic Day Alert: गणतंत्र दिवस से पहले पूरे प्रदेश में सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद किया गया है। शहरों और प्रदेश की सीमाओं पर सख्त नाकाबंदी और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच खबर राजधानी जयपुर से है। जयपुर पुलिस ने विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से होटल में ठहरने का मामला खोला है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने बताया कि श्याम नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम जयपुर दक्षिण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल गोल्डन सफ़रा में अवैध रूप से रह रही तीन विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है।