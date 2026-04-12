RIP Asha Bhosle : देशनोक करणी माता की अनन्य भक्त थीं आशा ताई, क्या जानते हैं राजस्थान से ये ख़ास कनेक्शन? 

सुरों की मल्लिका आशा भोंसले अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन राजस्थान की माटी और यहाँ की लोक आस्था के साथ उनका रिश्ता युगों-युगों तक याद रखा जाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की 'कैबरे क्वीन' कही जाने वाली आशा भोंसले का एक रूप 'भक्तिमयी' भी था, जो सीधे राजस्थान के बीकानेर से जुड़ा था। आशा ताई ने विश्व प्रसिद्ध बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के लिए डिंगल भाषा में विशेष भजनों और 'भोग आरती' को अपनी आवाज दी थी।