बीकानेर: घर में घुसकर ट्रक चालक की बेरहमी हत्या, सिर पर फावड़े से किए ताबड़तोड़ वार

नोखा (बीकानेर)। रासीसर गांव में एक ट्रक चालक की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावरों ने साजिश के तहत युवक के सिर पर कस्सी (फावड़े) से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सीआइ अरविंद भारद्वाज मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बाद में सीओ जरनैल सिंह और एएसपी ग्रामीण बनवारी लाल मीणा भी पहुंचे और घटना स्थल का मौका-मुआयना किया। बीकानेर से एफएसएल और एमओबी टीमें भी पहुंची और वारदात स्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए।