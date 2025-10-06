मूंगफली की बंपर पैदावार: तीन करोड़ बोरी माल तैयार, ऐसे किसान को लग रही दो हजार रुपए प्रति क्विंटल की चपत

इस बार मूंगफली का उत्पादन और क्वालिटी दोनों अच्छी है। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ कर सरकारी खरीद में पारदर्शिता की आवश्यकता है। दीपावली के बाद व्यापारी दो बोली सामांतर शुरू कर देंगे। रोजाना एक से सवा लाख बोरी की खरीद करेंगे। बोली में 80 से 100 व्यापारी रहेंगे, जिससे किसान को भाव सही मिल सके। पूरे क्षेत्र में मूंगफली उत्पादन का आंकड़ा ढाई से तीन करोड़ बोरी का आराम से रहेगा। बीकानेर मंडी के चारों गेट खोलने की आवश्यकता है। इस बार सरकार प्रति किसान 25 की जगह 40 क्विंटल मूंगफली खरीद करेगी। बंटाईदार भी माल बेच सकेंगे। अभी 4500 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव है। एमएसपी 7263 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान को करीब दो हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। बिचोलिए किसान से माल खरीद कर गलत तरीके से सरकारी खरीद में माल बेचने का प्रयास कर सकते है। सरकारी खरीद 15 अक्टूबर के बाद शुरू होने पर किसान को फायदा होगा।