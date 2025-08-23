Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

राजस्थान में यहां 8 सितम्बर को होंगे प्रधान पद के उपचुनाव, डोटासरा के सवाल खड़े करने बाद पलटा फैसला

पंचायत समिति बीकानेर के प्रधान पद की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे।

बीकानेर

Lokendra Sainger

Aug 23, 2025

govind singh dotasara
Photo- Patrika Network (File Photo)

Bikaner Pradhan Election: बीकानेर में उपचुनाव के तहत पंचायत समिति बीकानेर के प्रधान पद की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर उपचुनाव को स्थगित कर दिया। जिसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'सत्यमेव जयते'।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बीकानेर पंचायत समिति के प्रधान पद का उपचुनाव दिनांक 23.08.2025 को नियत किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रधान पद के दिनांक 23.08.2025 को नियत उपचुनाव को स्थगित किया है। अब उक्त प्रधान पद के उपचुनाव हेतु आगामी दिनांक 08.09.2025 को निर्धारित की जाती है।

rajasthan politics

गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कहा था कि 'अगर यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया निरस्त नहीं हुई तो कांग्रेस न्यायालय भी जाएगी और सड़कों पर भी आंदोलन करेगी।'

उन्होंने कहा था कि 'आज आदेश .. और कल ही नॉमिनेशन और कल ही इलेक्शन! लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भद्दा मजाक भाजपा के सिवा कोई नहीं कर सकता। 22 अगस्त की शाम को आदेश जारी होता है, और 23 अगस्त की सुबह नामांकन, स्क्रूटनी और दोपहर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करवा देने का कार्यक्रम बना दिया गया।'

डोटासरा ने इस आदेश को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त और बीकानेर जिला कलेक्टर से बात करके सख़्त आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि 'लोकतंत्र में पारदर्शिता, समयावधि और जनता की सहभागिता होती है, लेकिन यहां तो ना सूचना का समय दिया गया .. और ना ही सोचने-समझने व सिंबल बांटने का मौका! ये कैसा तुगलकी फरमान है.. कैसी तानाशाही है?'

Published on:

23 Aug 2025 04:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में यहां 8 सितम्बर को होंगे प्रधान पद के उपचुनाव, डोटासरा के सवाल खड़े करने बाद पलटा फैसला

