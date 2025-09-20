नियम जटिल, आवेदन फंसे, आशियाने का अधिकार दूर

बीकानेर. शहरी सेवा शिविरों से उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन आमजन अपने आशियाने के अधिकार पट्टों को लेकर असमंजस में है। नियमों की जटिलता और स्पष्टता के अभाव में लोग नए आवेदन करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। शिविर के पहले तीन दिनों में नियमन, स्टेट ग्रांट पट्टे और खांचा भूमि आवंटन में निराशा हाथ लगी है। अभी तक ज्यादातर कार्य जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, यूडी टैक्स जमा और नामांतरण तक सीमित रहे हैं। अधिकारी भी पट्टे जारी करने को लेकर जहां कुछ स्पष्ट कहने से बच रहे हैं, वहीं आवेदक शिविर में नए आवेदन करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे है।