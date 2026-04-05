बीकानेर: भारत-पाक सीमा पर डेनमार्क का नागरिक पकड़ा, 7 महीने पहले वीजा पर आया था भारत

Khajuwala News: भारत-पाक सीमा के पास खाजूवाला में शनिवार शाम एक विदेशी युवक को पकड़ा गया। जिसकी पहचान डेनमार्क के नागरिक के रूप में हुई है। यह युवक सात महीने पहले वैलिड वीजा पर भारत आया था। शुरुआती पूछताछ के दौरान उसने केवल कुछ ही सवालों के जवाब दिए और बाद में चुप हो गया। लेकिन पुलिस थाने पहुंचते ही वह रोने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर भेज दिया गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह प्रतिबंधित बॉर्डर इलाके तक कैसे और क्यों पहुंचा।