Bikaner: राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिशजी के नाम से जाना जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर का खेल कक्ष

खेल कक्ष के नामकरण के अवसर पर बीटीयू के कुलगुरु प्रो. गर्ग ने कॉलेज प्रबंधन को खेल कक्ष में जल्द सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की कि कक्ष में सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही कुलिशजी की जीवनी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जिससे यहां आने वाले विद्यार्थी उनके व्यक्तित्व को जान सकें और प्रेरणा ले सकें।