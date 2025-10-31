Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner: राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिशजी के नाम से जाना जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर का खेल कक्ष

Founder Of Rajasthan Patrika Karpoor Chandra Kulish: कुलिशजी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुवार को ईसीबी में आयोजित कार्यक्रम में खेल कक्ष का नाम कर्पूर चन्द्र कुलिश के नाम किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Akshita Deora

Oct 31, 2025

फोटो: पत्रिका

Engineering College Bikaner Sports Room: इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर (ईसीबी) का खेल कक्ष अब राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश के नाम से जाना जाएगा। कुलिशजी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गुरुवार को ईसीबी में आयोजित कार्यक्रम में खेल कक्ष का नाम कर्पूर चन्द्र कुलिश के नाम किया गया।

इस मौके पर कुलिशजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्याख्यानमाला का आयोजन भी किया गया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अखिल रंजन गर्ग, वेटरनरी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. राजेश कुमार धूड़िया, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. हरीशंकर आचार्य तथा कॉलेज प्राचार्य डॉ. ओपी जाखड़ ने फीता काटकर खेल कक्ष का विधिवत नामकरण किया।

व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता कुलगुरु प्रो. गर्ग ने कहा कि विद्यार्थियों को कुलिशजी की जीवनी को पढ़ना चाहिए। एक लक्ष्य बनाएं कि उनको अच्छे से जानें। कुलिशजी ने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ पत्रकारिता में उच्च मापदंड स्थापित करने का कार्य किया। मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. चक्रवती नारायण श्रीमाली ने भी विचार व्यक्त किए।

सुविधाओं का होगा विस्तार

खेल कक्ष के नामकरण के अवसर पर बीटीयू के कुलगुरु प्रो. गर्ग ने कॉलेज प्रबंधन को खेल कक्ष में जल्द सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा की कि कक्ष में सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही कुलिशजी की जीवनी को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जिससे यहां आने वाले विद्यार्थी उनके व्यक्तित्व को जान सकें और प्रेरणा ले सकें।

स्पोर्ट्स विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि कर्पूर चन्द्र कुलिश खेल कक्ष में विभिन्न खेलों के सामान की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इंडोर खेलों की सुविधाएं बढ़ेगी। साथ ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं यहां की जाएगी।

Published on:

31 Oct 2025 08:28 am

Published on:

