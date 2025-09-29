अंगारों सी दहकती आंखें…मुख से चिंगारियां, पुतलों में जीवंत दिखेगा रावण का क्रोध

अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शहर में वि​भिन्न स्थानों पर दशहरा उत्सव के आयोजन होंगे व सजीव झांकियां निकाली जाएगी। डॉ. करणी सिंह स्टेडियम, पॉलिटे​क्निक कॉलेज मैदान, धरणीधर खेल मैदान और मुरली मनोहर मैदान भीनासर में बड़े स्तर पर दशहरा उत्सव के आयोजन होंगे। इस बार दशहरा के लिए रावण के पुतलों की ऊंचाई 85 फीट तक होगी। रावण के पुतले दहन के दौरान मुंख से चिंगारियां निकालेंगे, चेहरा घुमता हुआ नजर आएगा, तलवार हिलेगी और आंखे क्रोध से लाल होती नजर आएगी। इस दौरान नयना​भिराम आतिशबाजी के नजारे भी देखने को मिलेंगे। less than 1 minute read