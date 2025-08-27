बॉर्डर एरिया के घर से मिले हेरोइन के पांच पैकेट, बाजार कीमत बीस करोड़ रुपए

बीकानेर. बीएसएफ इंटेलीजेंस ब्रांच ने पुख्ता सूचना पर पुलिस के साथ संयुक्त सर्च अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर हेरोइन के 5 पैकेट जब्त किए गए है। सीमावर्ती क्षेत्र के रावला थाना के गांव 1 केवाईडी में बुधवार को यह कार्रवाई की गई। हेरोइन को तोलकर जब्ती की कार्रवाई चल रही है। जिस युवक से हेरोइन बरामद हुई, उसे पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार ड्रोन से यह पैकेट भेजे गए थे। पुलिस व बीएसएफ इससे पूछताछ कर रही है।
बीएसएफ बीकानेर की इंटेलीजेंस ब्रांच की खुफिया सूचना पर राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक एमएल गर्ग और बीकानेर डीआइजी अजय लूथरा ने संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उप कमांडेंट महेश चंद जाट के नेतृत्व में बीएसएफ की टीम और श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना पुलिस की टीम ने तस्कर से माल बरामद किया। गांव 1 केवाई डी में संयुक्त सर्च में सुखवंत सिंह के घर हेरोइन के पांच पैकेट बरामद होने पर जब्त किए गए।
बीएसएफ इंटेलीजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट को खुफिया सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जानी है। इसी सूचना के आधार पर ये सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान तस्करी किए मादक पदार्थ को जब्त कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। पांच पैकेट में मिली हेरोइन का वजन तीन किलो से अधिक होने का अनुमान है। इसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए है।
बीएसएफ बीकानेर की इंटेलीजेंस ब्रांच बॉर्डर एरिया में बहुत ही सतर्कता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। ताकि इस क्षेत्र को नशे और अपराध मुक्त बनाया जा सके। इससे पहले भी इंटेलीजेंस ब्रांच समय समय पर ग्रामीणों और युवाओं को जागरूक किया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक सामान्य कमलेश कुमार इंटेलीजेंस ब्रांच बीकानेर का भी अहम योगदान रहा।