बॉर्डर एरिया के घर से मिले हेरोइन के पांच पैकेट, बाजार कीमत बीस करोड़ रुपए

बीएसएफ इंटेलीजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट को खुफिया सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जानी है। इसी सूचना के आधार पर ये सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान तस्करी किए मादक पदार्थ को जब्त कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। पांच पैकेट में मिली हेरोइन का वजन तीन किलो से अ​धिक होने का अनुमान है। इसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए है।