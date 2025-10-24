त्योहारों से शादी तक: बाजार में रौनक और एडवांस बुकिंग का जादू

5 हजार से 20 हजार तक किराया

बाजार में शादी के लिए किराये पर मिलने वाले लहंगा-चुन्नी और शेरवानी के लिए 1100 से लेकर 15 हजार तक का किराया लिया जा रहा है। दुकानदारों के अनुसार, इसके बाद लहंगा-चुन्नी के साथ मैचिंग की ज्वेलरी की मांग है। लहंगा-चुन्नी और ज्वेलरी का किराया 5 से 20 हजार तक, पार्टी वियर लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी 1500 से 5 हजार तक, गाउन का किराया 1500 से 3500 रुपए तक है। इसके अलावा शेरवानी 2100 से 15 हजार, कोट-पेंट 1500 से 3 हजार तथा इंडो वेस्ट्रन का 1500 से 3500 तक किराया वसूला जा रहा है।