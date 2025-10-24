त्योहारों से शादी तक: बाजार में रौनक और एडवांस बुकिंग का जादू

एक शोरूम में लगी शेरवानी।
दीपावली की रौनक के साथ ही बाजारों में मांगलिक कार्यों को लेकर खरीदारी का नया दौर शुरू हो गया है। आलम यह है कि दीपपर्व के बीच ही शादियों की खरीदारी की शुरुआत भी हो गई। नतीजा यह रहा कि इस साल अब तक शेरवानी और लहंगा-चुन्नी की एक हजार से अधिक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दुकानदारों ने नया स्टॉक खोला है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद की ड्रेस तुरंत चुन सकें।
नई डिजाइन
शोरूम संचालक तनवीर अली मीर के अनुसार, इस बार तीन कलर कॉबिनेशन वाली शेरवानी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। बाजार में जोधपुरी, प्लेन वर्क, अचकन, इंडो-वेस्टर्न, अनारकली और अंगरखा स्टाइल सहित अन्य शेरवानी उपलब्ध हैं। किराया 2,100 से 15,000 रुपए तक है।
भारी ज्वैलरी पुरानी बात, अब हल्की और फैन्सी का चलन
अजय खिवानी बताते हैं कि फरवरी तक की शादियों की एडवांस बुकिंग चल रही है। उनके मुताबिक, कुछ समय पहले तक भारी ज्वेलरी दुल्हनों की पहली पसंद होती थी, जो अब बदल चुकी है। युवतियों की पसंद हल्की, फैंसी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ओर बढ़ रही है। गले के नेकलेस, बैंगल्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और मंगलसूत्र की भी खूब मांग है। लोकप्रिय ज्वेलरी में कुंदन जड़ाऊ, एंटीक, कॉपर ज्वेलरी, पार्टी वियर और दुल्हन सेट शामिल हैं।
5 हजार से 20 हजार तक किराया
बाजार में शादी के लिए किराये पर मिलने वाले लहंगा-चुन्नी और शेरवानी के लिए 1100 से लेकर 15 हजार तक का किराया लिया जा रहा है। दुकानदारों के अनुसार, इसके बाद लहंगा-चुन्नी के साथ मैचिंग की ज्वेलरी की मांग है। लहंगा-चुन्नी और ज्वेलरी का किराया 5 से 20 हजार तक, पार्टी वियर लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी 1500 से 5 हजार तक, गाउन का किराया 1500 से 3500 रुपए तक है। इसके अलावा शेरवानी 2100 से 15 हजार, कोट-पेंट 1500 से 3 हजार तथा इंडो वेस्ट्रन का 1500 से 3500 तक किराया वसूला जा रहा है।
