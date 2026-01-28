अंतिम मौका: सैनिक स्कूल में आवेदन की आज लास्ट डेट, अब तक 13000 हजार ने किया अप्लाई

Girls Sainik School Admission 2026-27: राजस्थान के दो बालिका सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए बालिकाओं के आवेदन लेने की अंतिम तिथि अब 28 जनवरी है। शिक्षा विभागीय परीक्षाओं के पंजीयक ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में शामिल इन दो बालिका सैनिक स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से प्रवेश देने के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 8 मार्च को किया जाएगा। परीक्षा राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर होगी।