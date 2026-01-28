28 जनवरी 2026,

बुधवार

बीकानेर

अंतिम मौका: सैनिक स्कूल में आवेदन की आज लास्ट डेट, अब तक 13000 हजार ने किया अप्लाई

सैनिक स्कूल प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी ऐसे में आज आवेदन का आखिरी मौका है। अब तक करीब 13,000 बालिकाओं ने आवेदन किया है।

बीकानेर

image

Akshita Deora

Jan 28, 2026

Girls Sainik School

AI जनरेटेड तस्वीर

Girls Sainik School Admission 2026-27: राजस्थान के दो बालिका सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए बालिकाओं के आवेदन लेने की अंतिम तिथि अब 28 जनवरी है। शिक्षा विभागीय परीक्षाओं के पंजीयक ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में शामिल इन दो बालिका सैनिक स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से प्रवेश देने के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 8 मार्च को किया जाएगा। परीक्षा राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर होगी।

कक्षा 6 में प्रवेश देने के लिए बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी रखी, जिसे बाद में बढ़ा कर 24 जनवरी किया गया। अंतिम तिथि तक करीब दस हजार आवेदन जमा हुए।

बालिकाओं के रुझान को देखते हुए अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जनवरी की गई है। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत बालिकाएं प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र है।

अब तक 13 हजार आवेदन जमा

शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक के सहायक निदेशक दिनेश कुमार आचार्य ने बताया कि अब तक प्रदेश में करीब 13 हजार बालिकाओं ने सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कराए हैं।

अब बुधवार तक आवेदन लिए जाएंगे। प्रदेश में रामीदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल जयमलसर (बीकानेर) एवं महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन किया जाएगा। चयन के लिए पहली बार परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। प्रत्येक बालिका स्कूल में 80-80 सीट है।

Published on:

28 Jan 2026 09:46 am

