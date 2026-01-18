Bikaner: पति की आंखों की रोशनी गई, पत्नी बनी उम्मीद की किरण,संघर्ष से सफलता की मिसाल बनीं हेमा

मुकेश बताते हैं कि आंखों की रोशनी जाने के बाद वे मानसिक रूप से टूट चुके थे, लेकिन पत्नी के साहस ने उन्हें नया हौसला दिया। वर्तमान में वे घर पर फास्ट फूड के लिए रॉ मैटेरियल तैयार करते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। इलाज के चलते उनकी आंखों की रोशनी में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।