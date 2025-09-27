…यहां सफेद चूहे करते हैं अठखेलियां, जिनसे खिल उठती है आस्था की बगिया

बीकानेर. देशनोक स्थित श्री करणी माता का मंदिर विश्वभर में चूहों वाली देवी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बड़ी संया में काबा (चूहा) की बड़ी संया है। यहां श्रद्धालु किसी सफेद चूहा अर्थात काबा के दर्शन कर अपने को धन्य मानते है और इसे माता का आशीर्वाद भी। उदयरामसर में स्थित मां करणी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। यहां रोज श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते है। इस मंदिर में मां के दरबार में केवल सफेद काबा (चूहे) ही नजर आते है। यह सफेद चूहो वाली देवी के मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। नवरात्र में प्रतिदिन बड़ी संया में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर धोक लगा रहे है व जोत, आरती और रातीजोगा में शामिल हो रहे है।